停砍公教年金案今三讀通過 行政院態度成謎

在野黨提出攸關公教年金停砍的相關修正案在立法院協商冷凍期滿，且朝野沒有共識，立院院會今（12日）下午進行表決，三讀通過公教人員停止月退休金逐年遞減1.5%，讓退休金自113年後不再遞減。不過，行政院是否又會比照警察人事條例案，聲請釋憲，或宣稱「不執行」，拿「副署權」當武器，行政院長卓榮泰的態度將成觀察焦點。

立法院長韓國瑜今（12日）主持院會，經三讀表決通過停砍公教年金案。（中天新聞）

院會今早一開始，韓國瑜即宣布休息進入黨團協商，後來達成共識，下午處理「公務人員退休資遣撫卹法第37條條文修正草案」等相關修正條文，以及公立學校教職員退休資遣撫卹法第37條條文修正草案」等相關修正條文等年改2案。

依黨團協商共識，院會下午開會後，依立院席次比例，國民黨、民進黨各推3人發言、民眾黨推1人發言，再進行逐條處理，就朝野無共識的部分進行表決。

國民黨團堅持停砍公教人員退休金年改案，維護公教人員權益。（中天新聞）

有關「公務人員退休資遣撫卹法第37條條文修正草案」部分，包括其他修正條文，表決結果，均以國民黨團修正版本通過。最後全部修正條文再進行表決，出席108人、贊成62人、反對48人，全案通過修正；接著提出復議遭到否決，確定通過全案修正。

有關「公立學校教職員退休資遣撫卹法第37條條文修正草案」部分，包括其他修正條文，表決結果，均以國民黨團修正版本通過。最後全部修正條文再進行表決，出席110人、贊成60人、反對50人，全案通過修正；接著提出復議遭到否決，確定通過全案修正。

立法院院會今（12日）下午處理停砍公教人員年金案。（中天新聞）

立法院司法及法制委員會11月5日、6日先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。草案11月11日交付協商，如今1個月協商冷凍期滿，立法院院會今天進行處理，經表決三讀通過，停砍公教人員年金。

停砍公教人員年金改革案通過三讀後，國民黨團立委集團喊口號，強調留住人才，說到做到。（中天新聞）

