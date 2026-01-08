停砍公教年金案引爭議 考試院向憲法法庭聲請釋憲、暫時處分

針對停砍公教年金案，考試院向憲法法庭提出釋憲及聲請暫時處分。（資料照）

立法院去年12月三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，停砍公教年金，考試院今（8日）表示，該修法恐影響退撫基金永續經營，已依法決議提出釋憲及聲請暫時處分；在憲法法庭作出判決前，考試院將秉於憲法職權及相關法律規定，進行後續處理。

考試院今日指出，有關立法院2025年12月12日三讀《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等條文，考試院會已於今日同意向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

考試院表示，上述修法將導致退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背世代正義與公益原則，也使考試院難以順利推動憲法所賦予的職掌。因此決議依《憲法訴訟法》第47條及第43條規定，提出釋憲及暫時處分聲請。

考試院強調，在憲法法庭作出判決前，將秉持憲法職權及相關法律規定，進行後續處理。





