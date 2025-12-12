停砍公教年金每人扛3萬？三讀前最新民調曝光 綠示警修法後7000億撥補全民買單

軍公教年金改革（年改）上路至今超過7年，因所得替代率將逐年減少1.5%，引發軍公教退休團體不滿，如今可能迎來改變，​停砍公教年金相關法案預計將於今（12日）下午於立法院會三讀闖關，國民黨團今為此發起甲動，要拚票票入匭。但對此，民進黨今（12）日在臉書公布一系列藍白法案民調，強調多數民意顯示為「不支持」，其中在停止公教年改議題上，高達過半民眾不支持，遠超支持者；民進黨更強調，停砍年金法案一旦通過，又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補6970億元，等於每人要負擔3萬元！

民進黨今在臉書公布由「民進黨民調中心」進行的民調，結果顯示，在野提出的包含助理費除罪化、修國籍法放寬中配參政權、修離島建設條例、中配6改4、修不當黨產條例等法案，多不受民意支持，其中停止公教年改部分，不支持55%，支持28%，顯示多數民意都不同意國眾兩黨鬆綁法規、拆除國安防線、掏空國家財政的惡法，呼籲在野黨不要犧牲國家的利益，不要為了圖利少數人，為了想把國家的資源放到自己口袋，一再與民意對撞，應立即懸崖勒馬。

另外，針對停砍年金法案，銓敘部近日示警，修法將造成退撫基金收支再度失衡，公教基金用罄年度恐提早到2039年，政府則須撥補高達6970億元，並轉嫁由全民稅收負擔。民進黨在稍早的貼文中指出，11日朝野協商破局後，藍白兩黨今將在院會強行表決「反年改法案」，若法案通過、又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補6970億元，等於每人負擔3萬元。

反對停砍年金 民進黨提3大主張

民進黨並提出3大主張強調，首先，公教人員是政府支柱，年金要永續，制度要穩定；再者，年金保障應兼顧不同職業、不同世代，不該擴大公教與勞工間的不公平，也不該擴大退休與現職公教間的不公平；第三，年金改革好不容易才獲得社會共識，更被憲法法庭 宣告「合憲」，不該走回頭路造成公教年金提前破產、全民買單。上述民調來源為民進黨民調中心，訪問對象為20歲以上具有投票權公民；加權方式：年齢、性別、戶籍，依內政部公布之2025年1月份人口統計資料；民調時間分別為11月24至25日、12月8日至10日，完成數分別為985、1105，抽樣誤差在95%的信心水準下，分別為正負3.1%、正負2.9%。

