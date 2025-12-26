停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死

​​軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今在臉書強調，公教退撫法案一如預期的「暫緩執行」，砍不砍退休金不只是立法政策問題，也是權利訴求的適格與是非對錯問題，沒有任何模糊的空間！

《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案三讀通過，軍公教退休團體為此士氣大振，但民進黨政府多次提出「示警」，銓敘部指出，退撫基金恐提前破產外，屆時缺口恐高達近7000億元，恐轉嫁全民；行政院則強調，修法讓年改成果功虧一簣，會透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。停砍年金法案12日三讀後，於18日送達總統府與行政院，依規定最晚須在28日公布，但因當天是假日，外界多評估結果將於今日出爐。而卓榮泰先前已表明不會透過覆議處理此案。

行政院先前就曾表示，會透過「合法合憲」的途徑確保退撫基金財務永續。圖為閣揆卓榮泰。（資料照，顏麟宇攝）

副署並申請釋憲 政院：交由憲法法庭裁決

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰今表示，今天是總統公告反年改修法的最後期限，反年改修法雖違反憲法權力分立及國會充分討論原則，但因憲法法庭恢復運作，待總統府咨文送達後，行政院會履行義務與責任副署，讓法案生效，並且即刻聲請釋憲；他強調，不副署是憲法賦予行政院長的權責，只要有正常國會，就不會期待使用這項職權，希望能藉由憲法程序完成最終裁判，也維護憲政尊嚴。

對此，李來希直指，一如預期，​行政院決定副署、總統也會如期公布法案，只不過是依「警察人事條例修法案例」聲請釋憲並暫緩執行，然而這兩項修正案本質不同，修正案需要增加預算用來提高所得替代率，且獨厚警消有違憲疑慮，但公教人員只是要求停止逐年遞減退撫所得，並未增加所得，政府不需要編列預算支應，也不違反預算法；他強調，在職與退休人員一體適用退撫法案，公教警消一視同仁，沒有違反任何平等原則的疑慮，「行政主管機關不管是行政院還是考試院，都沒有提起釋憲的基礎，夥伴們盡可以放心。」

李來希特別點出，憲法法庭雖然決定重開審理釋憲案件，但現任8位大法官就是當年軍公教夥伴聲請釋憲案的執勤當事大法官，大法官當年說年改符合社會公益、溯及既往的砍人退休金合憲，如今釋憲案聲請人主客易位，變成主管機關，同樣的議題、同樣的法官，總不能說「砍退休金」合憲，「停止持續砍退休金」違憲吧？退休金砍與不砍不僅是立法政策問題，也是權利訴求的適格與是非對錯問題，沒有任何模糊的空間，就等著看大法官們是否會打自己的臉，若真的是這樣，那就是無恥的程度被低估了，「那就只能靠未來的選舉定生死了！」

