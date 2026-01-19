停砍公教年金法案有變數？ 柯建銘率綠黨團今聲請釋憲、暫停處分

黨團幹事長鍾佳濱表示，要聲請憲法判決既聲請暫時處分裁定，要求依法做憲法審查以及暫時處分。(黃敬文攝)

立法院已於去年底三讀通過停砍公教年金，但行政部門聲請釋憲且未執行，另外立法院民進黨團今(19)日在黨團總召柯建銘的帶領下，由黨團三長與訴訟代理人前往司法院遞件聲請釋憲；黨團幹事長鍾佳濱表示，要聲請憲法判決既聲請暫時處分裁定，要求依法做憲法審查以及暫時處分。

柯建銘今早先率領黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜以及訴訟代理人出席民進黨團記者會，宣告將向司法院針對停砍年金法案聲請釋憲以及聲請暫時處分裁定，隨後便出發遞件，結束後由鍾佳濱與陳培瑜說明遞件。

廣告 廣告

鍾佳濱表示，主要訴求就是聲請憲法判決既聲請暫時處分裁定，要求「法規範憲法審查」以及暫時處分，這當中包括對於系爭的規定，應受違憲宣告，「所謂系爭的規定就是指在藍白主導下通過的反年金改革的相關法律條文，要求自公佈之日起失效」。

她指出，另外對於本案屬於「法規範憲法審查」在做宣告前，先暫時停止適用，亦即說如果未來這個暫時處分受理而且獲得裁定後，那這個可能有違憲之嫌的相關的法案，雖然已經公告，但就會停止適用，也因此讓許多過去在藍白鼓動之下，在年金上獲得更多違反改革意旨的請求，都會「失所附麗」。

【看原文連結】