停砍公教年金法案生效 考試院也將聲請釋憲、暫時處分

立法院於本月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正條文，並於今（26）日公布生效，不過該項修法將擴大基金財務危機，致使考試院難以履行維繫退撫制度永續的憲法職權。考試院表示，將秉於《憲法》及法律的相關規定進行後續處理，儘速向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。

考試院說明，在修正條文三讀通過後，院長周弘憲已於上週院會中指出，本次修法讓已有用罄風險的基金再減損四年壽命，擴大基金財務危機並使其加速枯竭，讓考試院維繫退撫制度永續的憲法職權更加難以履行。此外，修法對基金不同世代參與者的平等對待，以及基金財務永續的重大公益都會產生重大影響，有不符憲法平等原則的疑慮，也和釋字第782號和第783號解釋意旨之公益原則有違。

考試院表示，考試院與銓敘部將儘速啟動聲請釋憲的程序，由法制主管機關銓敘部依《憲法訴訟法》第47條第2項規定，將適用本法會產生牴觸憲法的疑慮報請考試院審議，經院會同意後，向憲法法庭聲請釋憲和暫時處分。此外，銓敘部表示，在法律公布生效後，銓敘部也將據以就近18萬退休公務人員的退休金進行重新審定，參考上次年改的審定經驗，推估約需半年完成，並將依照憲法法庭裁判進行後續處理。

