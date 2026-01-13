停砍公教年金法案白修了？這群人退休金得再等半年 藍委提1事怒轟：政府不應私吞

立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案。銓敘部說，需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會依規定辦理。對此，過去力推停砍公教年金法案的藍委翁曉玲則痛批，執政黨故意拖延，在等釋憲？​



針對「依原規定發給退休金」的意涵，銓敘部官員說明，所有退休公務員今年會暫時先依民國115年退休所得替代率計算發放退休金，待銓敘部審定完成後，就會依112年退休所得替代率發放退休金，差額補發屆時會依規定辦理。



立法院會去年三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。



銓敘部說明，依法律生效規定，退休公務員於法律生效後的退休所得替代率，改以退撫法附表三所列112年1月1日至112年12月31日退休所得替代率上限認定；於法律生效前的退休所得替代率，則仍應依原規定辦理。

銓敘部系統調整作業需半年 翁曉玲質疑拖延等釋憲 ​

銓敘部指出，因有近18萬已退休公務人員的退休所得替代率需重新審定，銓敘部正依新修正規定調整作業系統，時程推估約需半年，因此在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會重新審定退休人員每月退休（職）所得，再依規定辦理。

對此，翁曉玲批評，賴政府不願意提高退休軍公教的所得替代率，目前為止都沒有編列預算，去年總統已經公布了退休金停砍法案，所得替代率會停在112年的水準，但銓敘部日前發布的新聞稿竟認認爲，113、114年退休老師已經被扣除的退休金也被溢扣，認為應該要依法退還多扣的2年退休金差額，她在臉書上試算，以月領40000元退休金的公教人員來說，113年和114年當年度各被扣減1.5％退休金，累計2年多繳的退休金約是14400元左右。這筆錢，本屬退休公教人員所有，政府不應私吞、佔為己有，銓敘部應依法退還。

翁曉玲指出，考試院讀條文應該要從第一條開始念，在修法中本來就有建立回溯的規定，現在變成銓敘部自己曲解法律，竟然可以把113年、114年已經扣掉的推休金差額扣起來，直言這就叫「公法上的不當得利」。翁曉玲表示，警消退休所得替代率修正後，新的審定函為什麼需要花費6個月時間？現在的審定函非常簡單就是未來所有的公務人員都以112年所得替代率為準，認為考試院就是故意在拖延時間，在等大法官宣告退休金停砍違憲。

