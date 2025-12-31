停砍公教年金法案 政院遞狀聲請釋憲及暫時處分

停砍公教年金法案，行政院認為侵害行政權，今天聲請釋憲及暫時處分。（圖：資料照）

立法院會日前三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》以及《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，明定所得替代率不再逐年調降，形同停砍公教人員年金。行政院發言人李慧芝今天（31日）表示，行政院已經在今天前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭作出判決前，會做出合法合憲的適當處置。

立法院12日三讀《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條暨《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等條文，三讀咨文日前送到總統府和行政院。兩部法案在26日經總統公告，行政院選在今天前往憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

李慧芝指出，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今天已聲請釋憲及暫時處分，在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。