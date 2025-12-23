停砍公教年金添變數？5大法官憲判強攔憲訴法 李來希警鈴大作：這用語很熟悉

​憲法法庭「癱瘓」超過1年，19日在大法官人數未達法定門檻的情況下，僅由呂太郎等5位大法官判決立法院三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，引發朝野激烈爭議。外界好其若真能在人數未達門檻下就進行憲判，其他法案是否會有相同情況，包括日前通過的停砍年金、財劃法等案。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希在臉書發文痛批，原來憲法法庭執法的「人」是恐龍，更直言「公益」兩字成了掩護非法裁判的遮羞布？很熟悉的用語，不是嗎？



大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥日前作出114年憲判字第1號判決，憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力。憲法法庭5名大法官之一蔡彩貞，在不同意見書裡更坦言5人確實不符規定，但「只少一人」，基於公益與保障人民權益，人數略不足也與憲法意旨無違。

對此，李來希表示，​現在終於知道所謂的年金改革溯及既往的剝奪人民財產權的立法為什麼被判定為「合憲」？原來憲法法庭執法的「人」是恐龍。「公益」兩字成了掩護非法裁判的遮羞布？很熟悉的用語，不是嗎？

李來希提到，這次違憲的判決根本就是個烏龍偽判決，枉法裁判白目的判決，5名大法官之一的蔡彩貞在不同意見書中提及，5人確實不符規定，但「只少1人」基於公益與保障人民權益，「人數略不足也與《憲法》意旨無違」，遭網友反問「發票只差1號就中1000萬，是不是該算中獎？」，被民進黨封殺的大法官被提名人劉靜怡也諷刺，理由構成如此斷裂的意見書不如不要寫，否則反而成了自白書。

