停砍公教年金激戰中完成初審！條文全保留協商 一文看懂藍綠白主張

立法院司法法制委員會排審公教年金停砍相關修正草案。陳祖傑攝



立法院司法法制委員會今（11/5）明審查攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，藍主主張停止所得替代率逐年調降，朝野經過近6小時激烈辯論後，國民黨籍召委翁曉玲宣布全數保留送出委員會交付協商。

民進黨政府2018年推動軍公教年金改革，退休公務人員年金所得替代率將連續10年調降1.5%，從原本最高75%、最低45%，直到最高60%、最低30%為止。截至今年，公教所得替代率已降至66%。不過，多位國民黨立委提出修法，要求停止繼續調降所得替代率。

廣告 廣告

藍版2024年開始停砍年金 隨物價指數調整

國民黨團與多名藍營立委提案主張，應從2024年起開始停砍所得替代率；另有部分藍委提案，年金需隨著消費者物價指數調整。不過藍營立委所提出的版本不一，比如張智倫提議CPI達正負5%時，就依據成長率調整，黃健豪則提出，CPI達正負5%時，應在3個月內調整，調整比率由考試院、行政院制定公式；而民眾黨團僅要求，CPI如果累計上漲超過5%，就依照成長率調整，比如CPI成長6%，退休金就應調升6%。

白版今年才暫停調降替代率

民眾黨團則提案，今年開始停砍，如果以退休35年資者為例，其所得替代率原本在2029年降至60%，修法後則會維持在66%。另也主張，當消費物價指數累計成長達5%時，應同步調整公務人員退休或撫恤金，以及遺屬年金給付金額。

此外，藍營比白營再提出多2個條文修正草案，在第5條部分，張智倫認為，民國84年前已退休人員的退休金屬於「恩給制」，退撫基金若不足，不應苛扣這批退休人員的退休金補足。另外，在第8條部分，張智倫建議，退撫基金每3年精算一次，每次至少精算50年，有不足部份，中央政府應逐年編列預算挹注 ，預算金額不得低於各級政府每年所節省退撫經費支出的2倍。

民進黨團批評，修法讓年金改革開倒車、破壞世代正義，使退撫基金提早破產，而且造成跨職業不平等，此外也會擴大基金缺口，最終仍需由政府、全體納稅人共同負擔。

上午大體討論時，朝野意見分歧大，下午進行逐條討論，召委翁曉玲限制立委在每條討論只能發言一次、每次3分鐘，而且必須先登記，引發民進黨立委不滿。

在備受矚目的第37、38條修正草案中，朝野爭辯最為激烈，吳思瑤在發言時指出，根據銓敘部報告，假設所得替代率停在2023年，在2029年，公務人員月退休所得平均數為5萬6170元，中位數為5萬5953元，週休7日卻可以領現職公職人員的7成薪水，根本勞逸不均。

施能傑說明，如果所得替代率停止逐年調降，預計退撫基金會提前4年破產，而為了阻止提前破產，未來20年政府共需要撥補4460億，不過國民黨立委王鴻薇質疑，就算沒有停砍，政府還是要撥補2800億，「民進黨政府隨便一個特別預算，都不知道幾倍了！」

經過2個半小時討論後，翁曉玲宣布全數保留送出委員會交付協商。

更多太報報導

公教年金停砍修法今拚出委員會 翁曉玲：錯誤年改要踩煞車

「反年改」修法明立院闖關 綠委揭數據轟在野「擴大職業不平等」

民眾黨曝年改修法2方向 停砍但不回溯、跟CPI累計成長率同步調升