停砍公教年金無共識 全數送院會處理

停砍退休人員所得替代率朝野黨團無法達共識。（圖：立法院國會頻道）

立法院今天（11日）針對《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修法進行朝野協商，不過在停砍公教年金所得替代率的想法上朝野分歧明顯，最終依然以破局收場。立法院長韓國瑜宣布協商無共識，將全案送交院會處理，最快明天進行二、三讀。

國民黨與民眾黨都主張停止繼續調降退休金，維護公教權益；不過民進黨則警告，這個舉動恐怕將加速退撫基金耗損。至於主管機關考試院與銓敘部同樣表達反對意見，本次修法爭議核心在所得替代率調降是否應該喊停，以及退撫金是否應隨物價指數調整。國民黨認為，公教退休金「砍過頭」已造成公務人才流失，國考報名人數從30萬跌至11萬，形容是衝向政府的「灰犀牛」。

不過考試院與銓敘部在協商中多次示警，假設停止調降所得替代率，退撫基金恐較現行預估再提前3至4年見底，形容財務壓力極為嚴峻。銓敘部長施能傑也反對將退休金與現職調薪綁定，認為假設同時依CPI與現職薪資調整，恐怕會出現「退休者領得比現職更多」的不合理現象，影響制度永續。