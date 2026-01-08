停砍公教年金爭議延燒 考試院遞狀聲請釋憲、暫時處分

翻攝自考試院。



立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關修法，考試院今（1/8）日表示，該法案恐導致退撫基金提前用罄，破壞基金永續經營，已向憲法法庭遞狀聲請釋憲，並同步聲請暫時處分；在憲法法庭作出判決前，考試院將依憲法職權與相關法律規定辦理後續事宜。

立法院會於去年12月三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，明定自民國113年起提前停砍公務人員年金，並規定公務人員退休後所領月退休金，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5％時，應依該成長率調整。

考試院指出，立法院於12月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等條文，院會今日決議依《憲法訴訟法》第47條及第43條規定，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。考試院認為，相關修法將使退撫基金提前耗盡，不僅破壞基金長期財務穩定，也違背代際正義與公益原則，並使考試院難以順利推動憲定職掌。

考試院強調，在憲法法庭作出最終解釋前，將秉持憲法賦予的職權，並依相關法律規定處理退撫制度與行政作業。

事實上，行政院已於去年12月31日就同一法案向憲法法庭聲請釋憲。行政院指出，該修法程序疑違反憲法正當立法程序，實質內容亦牴觸憲法第70條，侵害行政院的預算編列權，還可能造成退撫基金提前破產，形成世代不正義。隨著考試院加入聲請行列，停砍公教年金相關修法的憲政爭議，後續將由憲法法庭進一步審理。

