停砍公教年金白修法了？這群退休族「得再等等」 關鍵曝光

立法院去年底三讀通過停砍公教年金法案，近日卻引發兩項問題，一是銓敘部遲未將2024年及2025年已退休人員被扣減的退休金差額發還、另一項是近18萬已退休公務人員的退休所得替代率因需重新計算，需要時間約半年，這使得當初力推修法的藍委氣炸，痛批執政黨故意拖延。究竟問題出在哪裡？

總統府已公布停砍年金法案，退休金所得替代率回到2023年水準。首先是2024年及2025年已被扣減的退休金差額尚未發還一事。立法院司法及法制委員會12日邀考試院秘書長劉建忻、銓敘部長施能傑等人專題報告「警消公教退休金改革法案之具體執行措施」。

藍委翁曉玲當場質疑，《公務人員退休資遣撫卹法》去年底修正公布後，銓敘部為何尚未將2024年及2025年已退休人員被扣減的退休金差額發還？劉建忻回應，修正條文去年12月28日生效，但其中並沒有追溯生效的條文，等於生效前的退休金發放是適用舊法。

施能傑補充，因為法律中沒有指定生效日，因此按照中央法規標準法適用總統公告後3天生效，等於總統公告生效前的退休金發放是適用舊法，生效後才用新法。

此外，近18萬退休公務人員的所得替代率因在修法後要重行計算，也無法馬上入帳停砍年金後增加的金錢，估約再需等半年。

劉建忻說明，系統涉及未來所有退休案件，需重新處理，參考過往年改與警察人事條例修正後的作業經驗，半年屬合理期程。施能傑也說，根據過去經驗，警察人事條例通過後也花半年時間調整，因為需要重新寫程式、廠商需求溝通，還要逐一測試程式等。

此事讓藍委痛批。吳宗憲12日在臉書批評，賴政府「慣性棄養」，第一，棄養原住民，立法院通過禁伐補償法案，行政院當初卻帶頭不編預算。第二棄養農民：公糧收購價關乎農民生計，政府當初卻說窒礙難行。第三，現在，輪到警、消、軍、公、教，被「丟包」了，「有事叫警察，要錢沒預算」，這是多麼諷刺的現實。

吳宗憲直呼，當政府想花大錢時，高達1.25兆的龐大軍購案，執政黨催著國會「快點過」，但當人民依法要拿回權益時，立法院已經三讀通過，停止再砍警消公教的退休金，法律已經生效了，銓敘部竟然跟全台18萬名公教人員說，重新計算，系統調整要等半年，「花錢如流水，還錢推拖拉，人民怎麼能不憤怒？」

