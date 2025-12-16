停砍公教年金破口7000億？他轟「砍退休救現職」是地獄解方：那等你65歲呢？

​軍公教年金改革（年改）上路至今超過7年，如今迎來重大變動，立法院會上周三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，公教人員所得替代率將回溯並維持在2023年的水準，銓敘部及民進黨曾數度「示警」，停砍年金法案過關，若要確保公教退撫基金不提前破產，所需的近7000億元將轉嫁全民，等於每人要負擔約3萬元。對此，​曾代表民眾黨參選台東縣議員的林冠任直言，許多人認為「砍退休的，補新進的」可以省財政救國救民，甚至質疑藍白要給已退休的「加薪」，事實上此次通過的法案是「停砍年金」，對錯誤資訊全盤接受，難怪台灣是詐騙之島。

廣告 廣告

針對停砍公教年金三讀，林冠任今（16）日在臉書指出，許多青鳥最大宗的說法是，若要把保障現職，就該砍已經退休的錢拿來挹注，對此他以選大學科系為例指出，選擇時總會了解出來能做什麼工作、薪水多少，或看有什麼傑出校友讓人心生嚮往，這也是為何麼醫師、律師、工程師普遍被認為選科系時最熱門的職業，也是為何沒有強迫頭去選擇當老師的原因，因為人人都會聽口碑、學校介紹、親朋好友推薦等等，這是社會現實。試問若選擇職業時，看到前輩退休金被砍得亂七八糟，退休金新制要等到65歲退休，誰能有勇氣相信「砍已退休的來補現職」？

林冠任續指，假設公司財務體系不佳，和快要退休或年資高的員工說，要把已退休的、年資高的、花錢多的砍了來補新人，「你們這些人的問題就是領得比較多」難道青鳥贊成「社會要這麼地獄？」隨口在網路說這套作法才是救國解方，難道優秀人才、那些能進台積電、當醫生、當律師、出國闖天下的人會相信這種說法嗎？能保證將賭注壓在65歲退休時，政府不會說省錢的辦法是砍退休補新進，「現在你是萬惡的老人了，砍你是天經地義理直氣壯？」

林冠任批評，大聲疾呼砍退休的補新進的，可以省財政救國救民，還自以為是台灣的救星，連邏輯判斷能力都沒有；他也提到，另一種論述則是建立在錯誤的資訊上，有人質疑若要救現職，為什麼是給「已退休的加薪」，應該去補現職才對，但今天討論的是停砍年金，也就是停止再砍，何來的資訊說藍白要給已退休的加薪？「連資訊收集都破成這樣，人家節目上把噗唬爛造謠，你就全盤接受，怪不得台灣真是詐騙之島。」

更多風傳媒報導

