停砍公教年金破局有解？李來希轟綠忽視年改惡果：那就剩這招了，別怪我們不仁

軍公教年金改革（年改）議題年底再度成為國會攻防焦點，國民黨團與民眾黨皆主張停砍年金（所得替代率），上（11）月相關修正案全數保留送出委員會，但4日​立法院司法及法制委員會（司委會）協商時朝野立委激烈交鋒，最終無法達成共識。對此，近日直呼黎明將至軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希4日在臉書引述停砍年金法案協商相關報導，直言既然公教退撫法案法案協商破局，那就直接進入院會表決了，「不是我們不仁，而是民進黨與執政者不義！」

​2018年，民進黨政府推動年金改革（年改），所得替代率將逐年減少1.5%，其中年資滿35年者，所得替代率為75%，分10年降到60%，年改至今上路超過7年，引發退休軍公教團體反彈。上月在國民黨團與民眾黨達成「停砍年金」共識下，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案全數保留送出委員會，並交付朝野協商，要力拚本月中三讀。

然而，司委會4日針對攸關停砍公教人員年金的修法版本進行協商時，歷經約90分鐘的激烈「討論」，朝野仍無法達成共識，最終召委、國民黨立委翁曉玲宣告，本案後續依立法院職權行使法規定處理。會前，翁曉玲在臉書重申，停砍公教退休金的修法重點在於，退休所得替代率停止逐年遞減、並按消費者物價指數CPI累計成長率調整；時程方面，她指出，11月11日交付協商後，不論是否有結論，在1個月協商冷凍期過後，也就是最快在12月12日後就可在立法院會表決，完成三讀程序。

對此，李來希在貼文中指出，公教退撫法案朝野協商如預期破局，會中各說各話、雞同鴨講。他批評，民進黨仍堅持己見，論述製造世代矛盾，刻意挑撥退休與在職人員間莫須有的對立，更引用錯誤的資訊刻意透過媒體轉播誤導民眾，忽視年金改革對退休公教人員與國家社會制度整體的衝擊。他直言，既然朝野沒有共識，連最低公約數的停止遞減都無法協商，那就進入院會直接表決了，「不是我們不仁，而是民進黨與執政者不義，天道自在，由不得不公不義之人胡作非為！」

