停砍公教年金確定卡關？傳政院拍板「副署但不執行」 律師獻策這樣做「解套」

​​軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會本月中三讀通過停砍公教年金，逐年調降1.5%的所得替代率，將回朔至2023年的水準，然而，隨著府院定調「不副署」《財劃法》，加之憲法法庭宣告憲訴法修正失效，憲法法庭大復活後，停砍公教年金法案是否將「比照辦理」引發關注。如今傳出行政院將採取「副署不執行」的方式因應。對此，律師林智群昨（25）日在臉書列出2點原因，建議可以「這樣做」。

攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條文修正案，除所得替代率「停砍」外，退休金、遺族撫卹金、遺屬年金給付金額，將於消費者物價指數（CPI）累計成長正、負百分之5時調整或至少每4年予以檢討。軍公教退休團體為此士氣大振，然而，隨著三讀後的不確定性加劇，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希日前就曾感嘆，面對無法無天的執政黨，只能奮戰到底了。

示警退撫基金缺口轉嫁全民 府院傳「不執行」因應

針對停砍公教年金案，民進黨政府多次提出「示警」，銓敘部指出，退撫基金恐提前破產外，屆時缺口恐高達近7000億元，恐轉嫁全民；​賴清德則強調年金改革不該走回頭路，破產不能由全民承擔；行政院則強調，立法院此次修法讓過去7年的年改成果功虧一簣，且會導致全國納稅人填補財政缺口，透過合法、合憲途徑確保退撫基金財務永續。停砍年金法案12日三讀後，於18日送達總統府與行政院，依照規定最晚須在28日公布，但因當天是假日，外界預估政府今將正式拍板。

由於行政院長卓榮泰已表明不會透過覆議處理此案，如今傳出在憲法法庭「復活後」，行政院將「副署不執行」停砍公教年金案，並聲請釋憲，總統並將公告相關法案。對此，林智群25日在臉書指出，他建議「不副署」因應，理由有二，一是憲法法庭累積了一堆釋憲案，大法官應優先處理；再者，釋憲緩不濟急，法律生效後，行政院若不編預算，會被藍白攻擊違法、被媒體帶風向。但他也說，倘若政院決定副署並聲請釋憲、暫時處分，讓憲法法庭來確認，立法院可否用在沒找出財源之前、沒與行政院進行溝通之前，就任意提出增加預算的法律案是否違憲？」這也是一個方法。

