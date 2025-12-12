停砍公教年金立院下午處理 退撫基金恐提早4年破產

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團強推反年改修法，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商，未能達成共識。今日立法院會經黨團協商，將於下午進行處理。銓敘部長施能傑示警，若提早停止調降，退撫基金破產時間將提早3到4年；且若退休金隨現職人員調薪及消費者物價指數(CPI)同時調整，恐讓退休者的所得調得比現職人員更高。

公教年金改革自2018年7月上路，所得替代率逐年調降1.5％至2029年。國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」及「公立學校教職員退撫條例修正草案」，修法重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按CPI累計成長率調整。

