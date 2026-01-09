停砍公教年金考試院提釋憲 她試算4萬月退「少領這麼多」：下周會有動作

2026年停砍公教年金案爭議未歇，在行政院針對去（2025）年底在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案遞狀聲請釋憲及暫時處分後，考試院8日也遞狀聲請釋憲及暫時處分，表示在憲法法庭判決前，將秉於憲法職權及相關法律規定處理。對此，緊盯此案的國民黨立委翁曉玲，今（9）日在臉書批評，考試院果然與行政院沆瀣一氣，為此她12日將在立法院司法委員會召集相關部會，就「公教警消退休金改革法案之具體執行措施」進行專案報告。

​立法院會去年12月三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自2024年提前停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。考試院8日發出聲明表示，修正案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背世代正義與公益原則，也使考試院難以順遂推行憲定職掌，決議依憲訴法第47條及第43條規定提出釋憲及暫時處分的聲請。

軍公教團體轟政府違法 翁曉玲：應退還2年退休金差額

​政院宣布針對停砍年金案聲請釋憲後，引發退休軍公教團體不滿，全國公務人員協會前理事長李來希日前批評，賴政府赤裸裸的違法、不執行法律，持續一刀一刀砍向退休公教警消的生計與尊嚴，「2026年新年成了全國退休公教警消最沉痛的一天！」翁曉玲今表示，考試院、銓敘部想以拖待變，修法後不速發新的退休金審定函，稱要半年後才會發送，這段時間將持續扣減退休金，且銓敘部更故意曲解法律內容，不打算退還多扣的2年退休金差額。

翁曉玲並以月領40000元退休金的退休公教人員為例試算，2024年、2025年當年各被扣減1.5%退休金，累計2年多繳的退休金約為14400元，這筆錢本屬退休公教人員所有，政府不得私吞，銓敘部應依法退還。為此，她已召集考試院、銓敘部、教育部、內政部、人事總處等單位，就具體執行措施到司委會專案報告，清楚向所有公教人員說明處理方式和聲請釋憲的理由，「讓大家來看看賴政府是把公教人員當成是心頭最軟的那一塊，還是放在腳下踩，極盡刻薄之能事！」

