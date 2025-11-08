停砍公教年金能救鐵飯碗？李來希曝官員災難發言：「給香蕉請猴子」預言應驗

軍公教年金改革（年改）議題持續延燒，在國會人數優勢下，在野藍白力拚「停砍年金案」12月底院會三讀，另一方面，除了退休金問題，昔日被視為「鐵飯碗」的公務員，近來卻面臨國考人數大減的窘況，缺額狀況越趨嚴峻；公教團體「台灣公務革新力量聯盟」近日也對公職離任狀況提出示警，表示屆時恐怕「沒人可補」。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（8）日在臉書引述自己年初對「高普考報考人數下跌」的評論，感嘆如今已然應驗，「孤臣無力可回天！」

據考選部最新統計，2023年公務人員考試中高達16類科「到考人數少於錄取人數」，甚至其中4類考試零人到考；國民黨立院黨團3日召開記者會，針對考選部公告調漲國考報名費提出質疑外，也揭露國考報名人數從6年前超過8萬3000人，到今年驟降不足6萬人，人才雪崩式暴跌，政府難道視而不見？黨團直指，公務員薪水比不上科技業、金融業，退休保障崩壞，如何能要求優秀的年輕人將青春奉獻給國家？

針對公務員人力恐出現斷層，李來希今年1月中旬在臉書引述高普考人數大跌的報導，直言「給香蕉招來的就只剩猴子猴孫了！」他回顧，過去在年金改革會議期間，他們苦口婆心一再的提醒，主導年改的時任政委林萬億卻掛保證說不用擔心，「是會有很多人來報考」，這都有會議紀錄，上面有許多擔憂，但無奈言者諄諄，聽者藐藐，猶似馬耳東風，如今預言已被印證，「真是個災難啊！」

李來希直言，高普考報考人數斷崖式的下跌，一流人才將軍公教這個職業視為畏途，若只給「香蕉」，國家讓三流人才來統治，前景堪慮。時隔近10個月後，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案先後出委員會，交付朝野協商後，李來希今在臉書引述過往相關報導直呼，「過去講的話、擔心的事，現在都應驗了！宰相有權能割地，孤臣無力可回天，奈何奈何，唉！」

