停砍公教年金能解逃亡潮？他道破公務員升遷惡循環：功績制變投資找接盤仔

近來軍公教年金改革（年改）議題再度成為政壇攻防焦點，在野藍白力拚「停砍公教年金」年底前院會三讀；另一方面，公務人員人才荒、逃亡潮，及「鐵飯碗」之名不再誘人等議題，也屢屢引發討論。PTT公職版16日有網友在「當升遷成為金融投資，公部門內的信用崩盤」一文中，以金融商品的獲利投資，形容許多公務人員爭取升遷的心態，台灣公務革新力量聯盟17日對此在臉書指出，公部門升遷已從獎勵專業貢獻的功績制，轉變為一場充滿風險的投機遊戲，而其中的核心邏輯是「投資人情、轉嫁壓力。」

「公部門內的信用崩盤」原PO以公部門朋友的經歷指出，購入金融商品的期望多半是獲利，而獲利實現，就是認定在後續增值之後，會有新的買方購入（有人接盤）藉此賺取增值價差，而許多公部門職員在爭取升遷之際，也是類似的投資心態，忍耐長官的無理要求、忍耐無上限疊加的KPI數據，即便第一線職員承受不了，出現離職、轉調逃難潮，但仍然選擇迎合長官，投資心態就是「前面認真了這麼久」（沉默成本），「​能否升遷就看這次」，升遷後就能跟長官一樣出一張嘴，把上面的壓力直接轉嫁給基層及新進人員，當前公部門很多中生代、中階職員以及管理階層的職員，都是這樣走過來的。

​台灣公務革新力量聯盟指出，該網友指出，公務員寄望升遷後能獲得話語權，將壓力轉嫁給後進基層，找人「接盤」，但由於少子化、Z世代價值觀轉變、自媒體揭露真相等市場趨勢改變與黑天鵝事件的出現，這個泡沫正因年輕人不願接盤而面臨破裂。至於升遷變質的兩大原因，首先是長官的「浮木」心態，升遷被當作資源交換，長官更想提拔願當責任浮木、配合官場表演的人，而非默默做好工作的實幹者，且老實人反而常因表現優異被提高 KPI，持續為他人的官途買單。第二個原因是管理層的信用破產，為了推動工作，長官不得不使用升遷作為利益交換的籌碼。

台灣公務革新力量聯盟分析，該文章指出，公部門內的升遷已經不是對努力工作的認可，而成為高風險的交換，而拒絕登上高風險的「投資升遷列車」成為最能保全自我價值的選擇。針對「培養中階管理人才」，聯盟認為，升遷除了是賦予職位，更是專業話語權與人才培育的重要投資，即便長官換人，專業人才應受到尊重，為此機關應該明確定義主管的權力範圍與可承擔的法定風險，不允許上級將責任單方面轉嫁給單一中層主管。

聯盟表示，中層管理團隊是作為「防火牆」存在的，負責將上層壓力結構化、分解大任務為好幾個小任務給基層，消解龐大的壓力，而非原封不動把壓力給底下的承辦人，或一個人扛起這些責任，不管哪一種都撐不久。聯盟也建議，必須大幅提中高層主管的加給，因為現有的加給不足以覆蓋這些責任與壓力；此外，中高層主管應擁有一票否決不具意義或會導致基層過勞的虛假工作，以防長官「奇思妙想表演」。文末，貼文指出，升遷之路是從單位內精通業務的專業執行者，升級為組織健康管理者與政策價值判斷者，這條路不簡單，為此他們要向還留在機關中承上啟下的中階主管致敬。

