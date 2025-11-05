停砍公教年金草案審議 翁曉玲：錯誤年改不能再走下去
立法院司法及法制委員會今審停砍公教年金修法，國民黨立委、司法及法制委員會召委翁曉玲表示，蔡英文政府當年推動的年金改革方向錯誤，造成基層公教人員長期受害，不能讓錯誤的年改繼續走下去，現在就是要踩煞車，相關法案包括《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，將在今明兩天完成逐條審查，盼順利出委員會。
翁曉玲說，國民黨與民眾黨已對停砍年金達成共識，方向一致，只在部分細節有差異。國民黨主張自2024年起停砍，民眾黨則希望從今年開始，相關討論將於政黨協商再行細化。她強調，今日目標是先讓法案完整討論、順利出委，細節屆時再談。
對於民進黨批評此舉是走回頭路，翁曉玲反駁，真正的倒退是蔡政府當年的錯誤年改，既然錯誤就應該停止，不能再讓它持續傷害公教體系與整體社會。她呼籲民進黨體諒基層公教處境，很多人真的撐不下去，年改不僅打擊士氣，也讓年輕人對公職失去吸引力。
翁曉玲指出，民眾黨團提議未來當消費者物價指數（CPI）累計成長達5％時，應檢討並調整退休金，反映通膨壓力，這是好的方向，可以一起討論，退休金制度本就該考慮物價變動，不僅是公教，老人年金、農民年金、國民年金都應依CPI調整，讓各行各業都能一視同仁、共同被照顧。
翁最後補充，今日先審司法及法制委員會部分，明日將進入教育及司法委員會並行，希望法案能順利完成出委，讓錯誤的年改正式止步。
