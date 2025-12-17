停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大

​軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一早在臉書表示，近來對於行政院長拒絕副署，許多軍公教退休夥伴擔心溢於言表，對於無法無天的執政黨，只能奮戰到底了！​

李來希表示，「公教退撫停止逐年遞減（所得替代率）修正案」事涉上百萬退休與在職公教人員切身權利，法案通過後利害關係人就已取得法定權利，不得任意減損，除非提出覆議讓立法機關重新議決，否則總統沒有不公布施行的空間；而行政院長副署與否亦不影響人民的法定權益，行政部門拒不執行法律是執法怠惰，與人民當然可以就法定權利進行爭議行為，立法與監察機關也應及時究責，這不容置疑。

李來希指出，停砍年金法案要不要公布，事涉總統對法案的口袋否決權（Pocket Veto），這是美國法制，美國總統可透過沒收法案的程序讓立法失效，但仍有救濟機制，國會可以翻盤，然而台灣完全沒有這樣的法制基礎，更沒有先例。他提到，許多人對此表達擔心，希望他能表態，但行政院長拒絕副署，只是執行者的政治意圖與表態而已，對公教利害關係人的權益毫無影響，頂多只是爭訟拖延時日而已；面對這樣無法無天的執政黨，除了無奈與嘆息之外，也只能奮戰到底了，「我們不信公理喚不回！」就連深綠學者也示警這是憲政體制重大危機！

針對年金改革議題，李來希提到，民進黨前閣員陳英鈴終於說出實話，指「你可以說砍年金合憲，但不能說停砍年金就是違憲」，砍不砍年金砍是政策立法問題，陳英鈴的話算是婉轉，但已經點到核心價值了。他也說，且行政部門一再假造數據，刻意誇大停砍年今後的財務負擔，硬是把前年推動個人帳戶儲金制所導致的3370億缺口，全算在此次修法，任意加減誤導社會視聽；何況即便刪除上述缺口後的3600億，也是誇張擴大後的數據，是將未來50年的負擔說成10年或20年，數數據一變再變 ，毫無誠信的政權，蛇鼠一窩，「作為民主社會的主人，我們能容忍應該容忍嗎？」

