停砍公教年金被暗扣2年？她試算年資30年所得替代率「少這麼多」：侵吞退休金嗎

停砍公教年金案爭議新年持續延燒，針對去（2025）年底在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，行政院赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，引爆退休軍公教團體怒火。銓敘部6日發出聲明，強調所謂公文指新修正案所得替代率隨消費者物價指數（CPI）調整，不適用於修法前已退休公務人員」是錯誤的。但對此，緊盯此案的國民黨立委翁曉玲批評，銓敘部看到她的批評後澄清適用所有已退休公務人員，但卻又胡亂解釋「沒有補發2年度退休金差額」問題，「軍公教警消該夢醒了，民進黨政府，你永遠不必等！」

廣告 廣告

停砍公教年金案憲政大戰一觸即發，翁曉玲5日在臉書直指，銓敘部公文竟稱「按CPI調整」不適用於本法公布以前退休的人員，且重新審定所得替代率的作業程序要長達半年，也表示至少這半年退休金會持續遞減；而政府對於2024至2025年合計2年的溢扣的退休金，要何時發還之事隻字未提。但銓敘部6日晚間澄清，針對退休公務人員退休金差額，退休公務人員自2025年12月28日新修正法律生效以後的每月退休（職）所得，會改依2023年度替代率計算；至2025年12月27日新修正法律生效以前的每月退休（職）所得，自應照原規定辦理，沒有媒體報導所提須向前補發2024年及2025年兩年度退休金差額的問題。

銓敘部澄清無差額問題 翁曉玲：2024、2025退休金多扣3% ​

但對此，翁曉玲6日在臉書以「無良銓敘部竟想侵吞溢繳退休金」為題指出，針對她呼籲賴政府要補發2024至2025兩年溢扣退休金一事，銓敘部竟又爭眼說瞎話，新聞稿中就「公務人員退休資遣撫卹法第37條和第38條」規定，胡亂解釋指「沒有須向前補發113年及114年二年度退休金差額的問題。」然而，根據「公務人員退休資遣撫卹法第37條第6項和第38條第6項」，她作為本案修法者，該規定的原意是修法前後的退休公教，其退休金自2024年1月1日後不得再扣減，因此修法前退休者以年資30年為例，自2024年起，所得替代率就是61.5%，2024、2025年兩年間已多扣的3%的退休金，退輔基金當然應該要退還多繳的退休金給當事人。

翁曉玲強調，法律規定再清楚不過，但壞透的賴政府竟不打算返還這筆溢扣的退休金，這可能構成公法上不當得利、刑法上抑留剋扣罪，法律不容模糊，更不容許執行機關亂解釋一通，銓敘部本應是維護公務人員權益的機關，沒想到在民進政府執政下，已成為最會剝削公務員的機關，「可憐的國家的公僕們，看看你們的老闆是如何對待你們和你們的前輩，還要辛苦賣命、服務這個惡魔雇主嗎？」

李來希：補足公教短少退撫所得沒有疑義

對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希6日也在臉書轉發相關貼文直指，​翁曉玲作為停砍公教年金法案草擬提案人的說明，足以證明2024年與2025年短少應發給退休公教人員的退撫所得自當依法補足，這沒有任何疑義；退休公教自當依法要求追補被扣的退休金，而這些應回補的退休所得是要從歷年已撥補給基金的金額中扣還，不會增加預算、不必再編列於年度預算中，更無涉是否違反預算法，甚或侵害所謂的行政機關預算編列權。他也說，主管機關適用法律與解釋法律除了法條文義之外，仍應依照立法本意依法執行，不得任意曲解甚至於刻意剋扣人民的財產與權益，違者當依法論處。

更多風傳媒報導

