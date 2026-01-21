停砍公教年金變空包彈？18萬人退休金仍領舊制 李來希揭銓敘部「拖延術」：噁心至極

​立法院去年底三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部日前報告指出，需重新審定近18萬名已退休公務員的退休所得替代率，正調整作業系統，推估約需半年；在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金。此說法引發藍委翁曉玲痛批，執政黨故意拖延，是在等釋憲？對此，反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（21）日在臉書發文透露，自己收到銓敘部的通函，內容仍不出太極式的推拖拉，說了等於白說，就是這樣要拖到他們釋憲後的結果，死皮賴臉的就是不依照新的標準給付，毫無真心實意要照顧退養人員的態度。

立法院通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，停砍公教年金，銓敘部指出，因需要重新審定近18萬已退休公務人員的所得替代率，系統調整約需半年時間，因此暫時先依原規定發給退休金。而面對國民黨立委質疑時間拖太久，考試院秘書長劉建忻日前表示，要讓公務同仁有合理執行時間，參考過去重新核算的時程，推估半年是合理的。

對此，李來希表示，日前應藍委翁曉玲的邀約到她的辦公室，商討如何因應與協助夥伴們未來的爭訟，追討依法應得的退養所得，感謝翁曉玲與她的團隊們準備的資料與文稿，傍晚回到家裡就收到服務單位轉來銓敘部的通函。

痛批 銓敘部通函內容「 推拖拉」 李來希：就是看準有憲法法庭撐腰 ​

李來希指出，通函內容仍不出太極式的推拖拉，先是承認本次公教退撫法案修法的效力，自114年12月28日法案生效後實施，是日之後退休人員會依照新法標準核定退休所得，是日之前已審定退休的退休所得會另行核定給付標準；話鋒一轉，因為重新審定退休人員退養所得尚須調整作業系統，時程約需半年時間，故已退休人員暫時依照原核定標準核發退休金。

李來希提到，通函內容寫道，「另外為求作業一致，114年12月28日之後退休人員，仍暫時依照舊有的標準給與，嗣後再依照新的標準辦理。」說穿了就是不論已退、未退、新退或是舊退人員全部依照舊有的標準核發，說了等於白說，就是這樣要拖到他們釋憲後的結果，一幅遵守憲政程序的鬼樣，看準了那5個憲法法庭的怪獸會出手相挺的態勢，死皮賴臉的就是不依照新的標準給付，說一套做一套，真是看了讓人覺得噁心，毫無真心實意要照顧退養人員的態度，用完就丟的作為，世態炎涼莫過於此，可悲亦復可嘆。

李來希強調，這封通函目的不善，不是什麼法條釋義說明，而是為了阻絕退休公教朋友的依法申訴，直接挑明一切就等半年後再說，不管是抗議還是申訴還是要求復審，結論就是「等」，他們不是不明白，也不是不作為，而是在等待他們豢養的憲政怪獸法庭作出滿意的裁判，一切都將會是順理成章的依照「朕」的旨意辦理，台灣的法治淪落至此，「依法行政」基本的法治ABC竟然成為奢求，能不讓人浩歎？



