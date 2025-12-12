停砍公教年金過關 政院恐不照辦

立法院12日院會三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」與「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」，國民黨立委在議場中央舉出標語並高喊「年金停砍，留住人才，國民黨團說到做到」。（姚志平攝）

立法院會12日三讀通過停砍公教年金兩法，未來公教人員退休年金回溯至民國113年不再逐年調降。不過民進黨已定調行政院「不副署、不執行都合憲」，賴清德總統也透過臉書指年改絕對不能走回頭路，會做最大努力研議一切可能作為；行政院長卓榮泰也喊，會以合法合憲途徑確保基金永續，顯示法案的執行已有變數。對此，在野黨痛批，若政院又給立院「大全餐」，覆議、釋憲甚至不執行，民意一定會制裁。

根據立法院昨天三讀通過的「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文修正草案，未來公教人員退休所得替代率，將回溯至113年起不再逐年調降，另外中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正5％時，退休金應依該成長率調整；或至少每4年應予檢討，適當調整。昨日表決時，藍白各有版本，因此採「各投各的提案」方式，國民黨兩法案皆以1至2票之差，贏過民進黨，最終皆照國民黨版本通過。

廣告 廣告

對此，賴清德表示，年改絕對不能、也不該走回頭路；全民將為這個修法，付出極其沉痛的代價，不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。並強調，民進黨會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。

卓榮泰也指控，年改7年取得的階段性成果不可前功盡棄，也不能走回頭路，行政院會全力捍衛年金制度，透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。

對賴、卓的說法，藍委吳宗憲直言，依法行政是政府義務，但民進黨走回人治時代，是大倒退。「對美國採購大手大腳，對國人卻斤斤計較。」行政權在台灣之所以會如此囂張跋扈，就是因為憲法法庭將國會改革法案判為違憲，創造了一個沒有監察權力，全世界最弱的國會。

若政院確定不副署或不執行，藍委王鴻薇表示，最後就是要民意修理他們，當初普發一萬，民進黨鬼叫說國民黨配合中共窮台，等大罷免大失敗後他們才做；這次也是一樣，一定要民意反撲才會學乖。她觀察到，今天三讀過後，民進黨舉牌抗議的只有小貓兩三隻，多是不分區或是南部沒有要選舉的立委，這也代表他們也深知，跟民意對抗一定會沒好下場，選票一定會給予制裁。

立法院民眾黨團總召黃國昌也說，民眾黨支持年改，絕不走回頭路，但也不能罔顧公平正義。年改已達成當初目標，此時可以暫停調降，以兼顧公教保障與制度永續的平衡。