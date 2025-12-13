停砍公教年金還有變數？李來希曝綠盤算「如何再砍」：想翻盤就魚死網破

​軍公教年金改革（年改）上路超過7年，如今迎來重大變局！在在國民黨團及民眾黨團皆主張停砍年金下，立法院會昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，公教人員所得替代率將維持在2023年的水準。對此，長期關注此案，被視為軍公教反年改大將的全國公務人員協會前理事長李來希隔日在臉書表示，年改大戰總算告一段落了，但昨日的民進黨像是鬥敗的公雞，回去與總統賴清德談論如何「拿刀再砍」，看來這場戰還會繼續打下去。

民進黨政府自2018年7月推動年改後，所得替代率將逐年減少1.5%，其中年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年者，所得替代率為75%，分10年降到60%，引發軍公教退休團體不滿。歷經協商1個月的冷凍期後，立法院會12日午後先後三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案。前項根據國民黨團版再修正動議內容，公教人員一率以2023年的退休所得替代率上限認定。

公教所得替代率重返2023年標準 隨物價指數調整​

除所得替代率不再適用2024年以後的標準外，退休金、遺族撫卹金、遺屬年金給付金額，於消費者物價指數（CPI）累計成長正、負百分之5時，應此調整或至少每4年予以檢討。停砍年金案過關後，賴清德在臉書發文強調「年改絕對不能走回頭路」，表示絕不能將破產的後果交由全民承擔，他們會「研議一切可能的作為」。對此，12日曾對行政院恐在法案三讀後採「不執行」態度表示不滿的李來希，在今日最新貼文中表示，昨日從早忙到晚，事前草擬文案、游說，事後應付媒體採訪。

李來希表示，國民黨團52位立委無一缺席，令人感動，昨日這場戰役，民進黨7年前的囂張、殺紅眼的氣焰不見了，過去「砍人」還留在議場留影炫耀歡呼，昨日卻像鬥敗的公雞，跑回總統府向賴清德尋求安慰，不是談論如何治國、厚植民生，而是如何翻盤，如何回家拿刀再砍，甚至毀壞法治根基也在所不惜。李來希直言，反正魚死網破，死的人不會是民進黨徒，真是讓人匪夷所思，看來這場戰還會繼續打下去，大家就看著辦吧！

