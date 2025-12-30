停砍公教年金釋憲會怎麼判？李來希對比勞保、國保：退休金砍多少何來違憲？

軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，行政院長卓榮泰26日宣布，憲法法庭已恢復運作，政院副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判；總統賴清德批示，修法違反憲法第70條，亦剝奪行政院預算提出權，將允聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（30）日在臉書以「張冠李戴的釋憲理由？」為題直指，停止遞減只是正個年金改革制度「砍多砍少」的問題，國庫沒多花一分錢，怎麼會違反預算法與違反憲法呢？

李來希表示，公教退撫法案12日修正通過後，賴清德附批文「宜聲請憲法法庭釋憲與暫時處分」，行政院與考試院立刻附和，對外宣示修法會讓所謂的退撫年金會提早3到4年用罄，增加國庫6950億元的缺口，恐轉嫁全體納稅人，並​刻意強調世代正義，有違憲疑慮。他進一步說，行政院、考試院拒不執行立法院通過並經總統公布生效的法律，視法治國理念如無物，棄依法行政的法治基本常識如敝屣，行政權獨大更要反手侮蔑指責立法院在野獨裁。他點出，自參與所謂的「年金改革」來，要求遵循法治國理念而行，但這次了解並取得釋憲的聲請文書卻不可得。

重申停砍、隨物價調整兩訴求 李來希：何來釋憲理由？

李來希強調，停砍公教年金修法極為單純，只是要求重新檢討所謂的年改，並暫時停止逐年遞減的凌遲式的羞辱軍公教人員，降低對退休人員的生活壓力，盡可能的縮小修正範圍，才僅3條條文，無奈總統與行政部門仍然無視退休人員的痛苦；此次訴求一是停止遞減退休所得、二是隨物價指數核實調整，讓退休人員維持購買力，實在想不出行政機關有什麼可以聲請釋憲的理由？退休金隨物價上漲指數核實調整是世界各國的通例，勞保、國保、公保、老農津貼也都是如此，何況文修正案是應本屆15位大法官（包含現任的這8位）871、872、873號解釋提出的修正案，如今政院提出釋憲聲請，難道8位大法官會打自己的臉作出違憲判決？

對於停砍年金恐造成7000億原缺口，李來希指出，這是​把前年政府推動個人帳戶制造成的基金3370億缺口加諸在此次修法，是移花接木、以訛傳訛，極其不道德；另3600億則是50年可能的負擔，過去提出的金額是2800億，被說成5年、10年、20年的負擔，主政者掌握數據卻以假亂真，1年可能的負擔約5、60億左右，且可透過基金績效的提升與費率調整彌平，並非要透過預算撥補處理，且行政部門迄今未曾撥補，怎能武斷的對外放話不撥補就會讓基金提前破產？文末，他強調，公教人員是國家基石，揮刀胡亂砍殺，傷害的是國家的利益與制度的永續，主政者能不慎乎？2026年將至，「遞減退休所得的刀仍在，法治國不再，杞人憂天乎？」

