停砍公教年金釋憲 埋兩地雷

立法院日前三讀通過「停砍公教年金」二法，行政院26日拍板在憲法法庭恢復運作後，採取「副署、公告」，並立即提出釋憲及暫時處分聲請。但依憲政精神，暫時處分裁定結果出爐前，行政院應依法執行及編列預算。

此舉，不僅凸顯10天前《財政收支劃分法》不副署、不公布的違法違憲作法，更證明早先5位大法官在未達法定開會人數情況下執意宣布《憲法訴訟法》修正案違憲，就要是為民進黨的毀憲亂政背書洗地。

「總統皇帝化、院長家僕化、大法官黨羽化」成為三位一體的憲政怪獸，架空立法院監督制衡的權力，破壞司法體系正當性，更摧毀人民對憲政主義的信賴。從「大罷免」到「大毀憲」，40年來民主前輩為台灣民主法治打下的憲政基石，短短1年半就被賴總統摧毀殆盡。

政府是軍公教的雇主，必須負起照顧軍公教退休基本生活的責任，公教年金改革在民國107年7月上路後，目前所得替代率水準與先進國家相較已沒有偏高的問題。軍公教退休保障不具有優勢，導致優秀年輕人不願投入軍公教，不僅造成施政品質低落，更是長期的國安問題。

行政院處理停砍公教年金案的過程，充滿政治算計。如果行政院認為法案有窒礙難行之處，就應「窮盡一切憲政手段」。「提出覆議」才是行政院捍衛立場、負起責任的憲政手段，但行政院早早就宣布放棄對年金二法提覆議，卓榮泰卻在院會上表示，不副署是憲法賦予行政院長的權責，他不會拋棄這個職權。

總統、立委，以及司法、考試、監察3院院長都是經過直接民意、間接民意授權，唯一不具有民意基礎的就是行政院長；副署是行政院長的法定義務，而不是決定法律能否生效，以及控制總統「依法公布法律」的尚方寶劍，讓憲政主義淪為叢林法則。

閣揆對停砍公教年金法案若「副署、不執行」將埋下未來兩個政治地雷。第一，總統公告的法律，在大法官作出「暫時處分」裁定前，行政機關就必須編列預算執行，否則退休公教人員都可依據《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》及《公務人員退休資遣撫卹法》向行政法院提告請求給付，未來訴訟大戰恐難避免。

第二、此舉影響退休公教人員的權益，未來街頭抗爭如影隨形，恐難以避免，社會對立與動盪恐將再起，賴清德「團結台灣」、「韌性社會」的宣示終將成為海市蜃樓。

依法行政是憲政主義的核心，更是民主政治的基礎。當「更大的民主」淪為「更大的毀憲」，賴卓體制為了權力不惜飲鴆止渴，傷害的不僅是民主進步黨的黨魂，更重創憲政主義的台灣價值。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）