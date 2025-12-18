停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？

​軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具，究竟是要懲罰在野黨，還是教訓人民？

民進黨政府自2018年7月推動年改後，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿；如今停砍年金案三讀後，公教人員所得替代率將回到2023年的退休標準上限認定；此外退休金、遺族撫卹金、遺屬年金給付金額，將於消費者物價指數（CPI）累計成長正、負百分之5時調整或至少每4年予以檢討。但三讀後，總統賴清德對於停砍年金法表示，年改不該走回頭路，（退撫基金）破產不能由全民承擔。

廣告 廣告

停砍年金案不副署？政院：若有違憲、破壞民主程序風險會考慮

立法院日前三讀通過財劃法修正案，最晚應於本月15日公布，但賴清德批示「破壞財政永續」，並箋函五院院長，行政院長卓榮泰則加註不予副署意見，創下憲政首例。行政院長卓榮泰除表態不副署《財劃法》外，更堅定表示，若被違憲亂政的國會、政黨提出倒閣不信任案，將會是他畢生的民主勳章；外界也關注，停砍年金修法是否將比照辦理，政院回應，若法案可能對國家造成重大危害、違反憲法權力分立、破壞民主程序，就會考慮不副署。

對此，長期關注此案的李來希17日在臉書砲轟，案通過後利害關係人就已取得法定權利，不得任意減損，除非提出覆議讓立法機關重新議決，否則總統沒有不公布施行的空間，但面對無法無天的執政黨，只能奮戰到底了！他今則在新一篇貼文中表示，不合作運動本是在野黨或公民對抗執政者的作為，在台灣卻變成了執政者對抗在野政黨的手段，成了耍賴的工具；政府不接受、不公布、不副署、不施行國會通過的法案，「究竟是在懲罰在野黨還是教訓人民？是順我者昌，逆我者亡的具體表現？」

更多風傳媒報導

