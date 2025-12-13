「停砍公教年金」三讀！ 賴清德籲：年改絕不能走回頭路

台北市 / 綜合報導

立法院昨(12)日三讀通過，「停砍公教年金」修法，確定退休公教人員「所得替代率」回到2023年標準，總統賴清德說，年改絕對不能走回頭路，對此，國民黨主席鄭麗文抨擊，執政黨杯葛國會多數通過的修法，為破壞民主做出最壞示範，而「反年改」戰場也擴大到縣市首長，雲林縣長張麗善表態挺修法，讓軍公教有保障；高雄市長陳其邁則認為，在缺乏充分討論的情況下，修法程序上恐怕有欠妥當。

立法院長韓國瑜(12.12)說：「條文修正通過。」落槌瞬間，立法院民進黨團手舉標語，站在議場內高聲抗議，因為「停砍公教年金修法」，在院會三讀通過，讓總統賴清德喊話，年改不能走上回頭路。

廣告 廣告

總統賴清德說：「在這個時候不應該再走回頭路，所以我是希望這個反年改的法案，還沒有送出立法院朝野都能夠再三思考。」呼籲在野陣營懸崖勒馬，國民黨主席鄭麗文回擊，在國會多數決議後，執政黨還持續杯葛，為破壞民主做最壞示範。

國民黨主席鄭麗文說：「用各種的惡言惡語來挑撥不同職業之間的矛盾，我們一定會堅定地為軍公教謀取合理的福利，也希望民進黨不要再扯後腿。」

行政院發言人李慧芝(12.12)說：「透過合法合憲的途徑來維持退撫制度，確保退撫基金的財務永續。」為捍衛年金改革成果，行政院放話不排除採取，進一步憲政救濟手段，「公教年改」爭議，讓縣市長也公開表態。

雲林縣長張麗善說：「這一次的修法我們是要保障這些公務人員，繼續為2300萬人有服務的熱誠，因為他以後有保障的話他才願意投入。」高雄市長陳其邁說：「都沒有充分地討論社會也沒有共識，那麼快速的來做這個修法，在程序上我覺得是有欠妥當。」年改戰火延燒地方，朝野對立升溫。

原始連結







更多華視新聞報導

停砍公教年金三讀！ 賴清德：年改絕對不能也不該走回頭路

停砍公教年金三讀！ 賴清德：年改絕對不能也不該走回頭路

「反年改」三讀 賴清德：年改絕對不能、也不該走回頭路

