停砍公教年金 人總：公保每人撥補約百萬元 是勞保的20倍

立法院會今（12）天通過修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文，人事總處表示深感遺憾，將以合法合憲手段，使退撫制度合乎平等原則及世代正義。人總並指出，政府對每一參加公保人撥補約100萬元，幾乎是對每一參加勞保人撥補約4萬9千元的20倍。

人總表示，《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條條文修正案，有關停止調降退休所得替代率、退休所得直接依消費者物價指數累積正成長幅度調整等規定，未依法具體指明彌補資金之來源，不但大幅增加政府財政負擔，更衝擊退撫基金財務，若要避免基金提前破產，不論是提高現職人員提撥費率，使現職人員承擔更多退休金成本，或是轉嫁由全民稅收負擔，都將破壞退休撫卹制度之公平性，違反平等原則及世代正義，影響所有現職、退休公教人員及全體國民權益。

人總指出，政府對於退休公教人員權益的照顧，向來不遺餘力，以公教保險為例，政府對於公教保險重整前的負債，從民國88年開始就由政府分年撥補全額負擔，迄今累計達5141億元，後續將完成720億元撥補，相比對於勞保年金的撥補，從109年才開始，累計至115年為5170億元，但因為參加勞保人數約1048萬人，遠超過參加公保的58萬人，所以政府對每一參加公保人撥補約100萬元，幾乎是對每一參加勞保人撥補約4萬9千元的20倍。

另外，職業退休金部分，勞退基金因採個人帳戶制，政府完全沒有撥補；相對地，政府針對退撫基金已經挹注和撥補3102億元，維繫退撫制度穩定前行，確保退休及現職人員都可免於承擔基金提前用罄的風險。

人總強調，年金改革經過多年努力，將原本預計於120年就會用完的公退撫基金，可維持一個世代不用罄，並促進退撫基金財務永續，本次立法院在社會沒有共識下修法，除影響退撫制度公平性外，更將造成由全體納稅國民共同承擔的結果，人總對此修法結果深感遺憾，將以合法合憲手段，使退撫制度合乎平等原則及世代正義。

