停砍公教年金 卓揆稱不覆議 避談「不副署」

行政院長卓榮泰宣布不副署再修版財劃法，引發憲政爭議。賴總統昨定調公教年金不該倉促修法走回頭路，各界關注，日前完成三讀的停砍公教年金法案是否比照「不副署」？卓揆昨未正面回應，僅稱不會提出覆議，更嗆藍白「上街也改變不了違憲事實」。他說，只要破壞財政紀律、憲政秩序及主權安全的法案，行政院沒有執行的義務。

對於是否不副署停砍公教年金案，政院方面表示，目前相關修法條文尚未送抵政院，屆時會再說明。

但在野黨已有最壞打算。國民黨立委林沛祥表示，他預判卓榮泰會不副署，政院隨心所欲決定執行什麼法，法治變人治，開史上最壞先例，「賴總統對軍公教特別刻薄」。民眾黨立委林國成也批，賴政府只會搞政治。

行政院動用「副署權」封殺立法院三讀修正的財劃法，傳出停砍公教年金案也將比照。賴清德總統昨出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」表示，公教年金制度不應該因倉促修法而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

卓榮泰昨出席「二○二五國家農業科學獎」頒獎典禮致詞則強調，自己是在守護國家憲法，否則國家就會失去主權和安全的屏障和保護。

卓榮泰昨在自由時報專訪中表示，上次提出財劃法覆議，理由是公式錯誤，結果被立法院否決；這次針對再修版財劃法提覆議，是要提醒立法院有所節制，至少讓政院去國會說明，沒想到在野黨變本加厲，所以不能相信人類有高尚心智。按照財劃法的例子，他決定對年改法案不予覆議。

卓榮泰指出，年金改革重要的是，有無符合財政紀律、憲政秩序及世代正義，立法院把公教人員所得替代率調降停止，將嚴重排擠年輕一輩的公教人員，也會影響其他類別的保險對象；修法後，政府要撥補、多支出七千億元，等於全民要負擔三萬元。

卓榮泰表示，釋憲已宣告年改合憲，合憲就是繼續往前走，不該破壞憲法、破壞現狀，何況已經執行那麼多年；考量國家財政基礎及憲政秩序，希望在野黨冷卻下來，「上街也改變不了違憲事實」。

他還不滿提到，去年修正原住民保留地禁伐補償條例時，行政院已退讓，但追加預算的法案一直來，屢屢破壞憲法及預算法規定，「我們已經忍無可忍」；希望立法院能提出福國利民法案，行政院該副署生效的就會執行，但破壞財政紀律、憲政秩序、對主權安全造成重大威脅的法案，沒有執行的義務。

針對賴總統說年改不走回頭路，林沛祥表示，「這就是個講話不算話的老闆」，公教人員當初簽的合約是希望能夠有較安穩的退休生活，卻連該給公教的尊嚴都不給；若說因物價或怕世代對立、世代剝奪，「砍的也夠多了，賴總統對軍公教特別刻薄」。

