停砍公教年金 卓榮泰元旦允諾依釋憲結果 該怎麼辦就怎麼辦

國民黨主席鄭麗文（前排右）1日出席總統府前升旗典禮，與行政院長卓榮泰（前排左）、立法院長韓國瑜（前排中）一同進場。（台北市攝影記者聯誼會提供／黃世麒攝）

今（1日）是2026年第一天，行政院長卓榮泰稍早在臉書說，面對新年曙光，，衷心希望今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案、院版財劃法草案等立法院能儘速付委審議，他也允諾軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦。

卓榮泰今上午在臉書發文談到，清晨前往總統府元旦升旗典禮的車上，心中不停的禱念，首先感謝國軍官兵、海巡弟兄姊妹的守護，中華民國國旗始終冉冉升起、勇敢前行，「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在；他也表示，新年的曙光，衷心的願望，第一，今年中央政府總預算，請立法院儘速付委審議；第二，強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算，請立法院儘速付委審議；第三，行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議；第四，中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權；他期盼藉此展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。

談到年後的政局，卓榮泰則提出負責的允諾，包含軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，憲法法庭既恢復正常運作，將來依照釋憲結果，該怎麼辦就怎麼辦；老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，行政院當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。

卓榮泰也寫下，有願望、有允諾，更有拜託：希望國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。他喊話，新的一年、新的合作！新的一年、全速前進！

