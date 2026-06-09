停砍公教年金 只補今年差額

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停砍年金後，退撫金重新審定函近期陸續發出。圖為立院去年底三讀通過「停砍公教年金」二法，國民黨立委在議場舉標語高喊「年金停砍，留住人才」。（本報資料照片）

立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」相關修正案，自民國107年起逐年調降的退休所得替代率停止下降，統一回溯至112年標準計算，目前全台約19萬名已退休公教人員的退休所得替代率須重新審定。銓敘部半年系統調整後，6月8、9日陸續發出公文，將退休公教月退金統一依重審結果發放，而114年12月28日至115年7月31日應補發的差額，最晚今年8月1日完成補發。

公教年金改革於107年7月1日上路，在所得替代率部分，若是年資滿15年，所得替代率為45％，分10年降至30％；年資滿35年，所得替代率75％，分10年降至60％，引發退休公教人員怒火。在國民黨與民眾黨多數席次支持下，立法院去年12月12日完成《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正，停止原定逐年調降的所得替代率。

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卓揆完成副署 賴指示聲請釋憲

修法完成後，行政院與考試院均表達反對立場。政院認為，立院增加政府長期財政支出，卻未同時處理財源問題；考試院則指出，此修法將縮短退撫基金壽命，加重基金財務壓力，甚至可能影響不同世代公務人員的平等權益與制度永續，因此質疑修法有違憲疑慮。銓敘部更曾在報告中示警，停砍年金後，政府須再撥補6970億元，避免退撫基金破產。

不過，立院三讀通過修正草案後，行政院長卓榮泰仍完成副署，賴清德總統去年12月26日正式公布修正條文，但同時指示相關機關聲請釋憲及暫時處分，行政院與考試院隨即向憲法法庭聲請釋憲，並同步聲請暫時處分。不過，在憲法法庭做出最後判決或裁准暫時處分前，相關機關仍須依法執行三讀通過、經總統公布生效的法律。

銓敘部粗估 1年需增加60億元

由於這項修法適用於所有已退休的公務人員，全台灣高達19萬名已退休人員的退休所得替代率與每月退休總額都必須重新審定，據了解，在法案修正過程，銓敘部已粗估概算，一整年中央和地方需要增加60億元，但實際金額仍須以銓敘部最後審定結果而定。

銓敘部針對新的法令基準，另行調整並開發電腦計費系統，經過大約半年的系統產製後，近期陸續發出重新審定函。全國公務人員協會前理事長李來希8日發文貼出「退撫金重新審定函」，提醒相關人員注意簽收，也要審慎計算自己的實際所得，若發現金額有誤，應盡快向原服務機關或相關單位反映。

李來希表示，這只是現階段的作為，「革命尚未成功，夥伴們還需努力，但多年訴求終於稍有成果，至少讓大家能暫時喘口氣」。

政院拒照單全收 僅回溯至去年底

銓敘部表示，賴清德總統去年12月26日公布修正條文，因條文未指定生效日期，「依法於3日內生效」，所以，退休公務員114年12月28日「以後」的退休所得替代率及每月退休所得，依規定辦理，自今年8月1日起，統一改依重審處分審定結果按月發放，並自6月中旬起寄發重審函。

銓敘部指出，114年12月28日至115年7月31日應補發的差額，至遲於今年8月1日完成補發。退休金及應補發差額，依法按退撫新制實施前、後年資應計給的退休金，分別由中央及地方法定支給機關的預算及退撫基金支給。

銓敘部指出，重審後每月退休所得金額將匯入行政院人事行政總處全國公教人員退休撫卹整合平台，各發放機關可按平台產製清冊的金額發給。另，實發金額，按考試院會同行政院已公布分別施行的調整方案，依退休人員所適用的調整比率調整後發給。