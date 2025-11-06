停砍公教年金？台大教授曝「驚人退休金」

▲藍白聯手修法，欲停砍公教年金。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 藍白聯手推「反年改」，立法院司法法制委員會昨、今（6）日連兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但因朝野未達共識，最終兩修正草案條文全數保留送出委員會交付朝野協商。對此，曾在馬英九政府擔任科技會報執行秘書、現任台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再三年就退休，但反對藍白的年改提案。

陳炳煇5日在臉書發文表示，「我是再三年要退休的大學教授，我反對藍白的年改提案，若停砍所得替代率，只會讓公教退休撫卹基金破產，屆時只能由國家由稅金來撥補。這些經費應該用來改善在職公教人員的薪水與福利。」

陳炳煇質疑，「民眾黨不是一直在講相對剝奪感嗎？竟然對停砍所得替代率無感？」；陳指出，「我退休後第一年可以領的退休金應該接近現在國民平均經常性薪資的1.9倍以上。我的所得替代率是77.4%，若有調降會到62.3%。到第十年，還是在1.5倍以上。」

陳炳煇強調，大家壽命愈來愈長，人口愈來愈少，「更少的年輕人要養更多的退休人員，這樣公平嗎？民眾黨年輕人您們怎會不反彈？」

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「我是隨時可以提出退休的高中老師，我支持年金改革，怎麼捨得債留年輕人哪！國家政策怎可獨厚某些特定族群？」、「我是退休的小肥貓，我也反對藍白的年改提案」、「因為絕大多數藍白年輕人是國民黨退休公教子女，結案」、「在職老師的相對剝奪感超重」。

