停砍公教年金 國民黨粉專喊「培養優秀人才」慘遭洗版

政治中心／劉宇鈞報導

藍白主張停砍公教年金，朝野無法達成共識。國民黨粉專6日稱，若年金制度無法永續，再多預算都守不住台灣，培養專業人才，才是從根本改變國家防衛能力的辦法，不過該篇貼文遭到部份網友洗版。

國民黨表示，教育與公共服務是國家的根基，是不可動搖的支柱，如果教育倒塌、制度崩壞，國家必將陷入混亂這是最基本、最不容忽視的事實。民進黨一直說「年改不能半途而廢」，但專業不是消耗品，不能隨意消耗。

國民黨指出，提「停止繼續調降公教年金所得替代率」絕不是要停止改革，而是因為過去民進黨八年的改革，到底帶來了什麼？公教不安、勞工不滿、房價高漲、物價飆升、能源混亂、軍備支出增加這些現實，誰都看得到。

廣告 廣告

國民黨認為，如果年金制度無法永續、人才不敢留下，再多的預算、再多的F-16V，都守不住台灣！真正守護台灣，應該從穩固的制度開始，從尊重專業開始，培養出專業人才，才是從根本改變國家防衛能力的真正辦法。

貼文一出引發各界議論，反對者說，「已退休了，準備進棺材，還有什麼能力培育人才，明年騙選票手法」、「在職的公教比較慘吧！事情給年輕人做，錢給退休的領」、「那你就直接給公教人員加薪就好了，幹嘛去改年金根本就是在騙人」、「貴黨是知道自己在年輕一代已經拿不到選票，所以只好一直朝原本有機會的老人拿票就好？」、「那誰來守護勞工？」。

支持者則留言力挺，「網軍很急」、「小編加油」、「這是對的」、「KMT加油~全力支持」、「說到做到！我相信KMT」。

更多三立新聞網報導

黃明志企圖偷渡新加坡？國民黨議員稱「游泳只要2分鐘」 慘被大馬網打臉

還想選市長？反年改會議謝龍介「公然睡翻照」曝光 周軒開酸：令人動容

獨家／初永真最後時光 郭台銘做「這」件事陪伴

藍推停公教年改！民進黨不敵藍白人數優勢 初審全案保留送黨團協商

