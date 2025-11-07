停砍公教年金 國民黨：守護台灣應從穩固的制度開始

國民黨表示，真正守護台灣，應該從穩固的制度開始，從尊重專業開始。（圖／取自國民黨臉書）

藍白主張「停砍公教年金」。國民黨6日指出，「如果教育倒塌、制度崩壞，國家必將陷入混亂這是最基本、最不容忽視的事實」；並表示，如果年金制度無法永續、人才不敢留下，再多的預算、再多的F-16V，都守不住台灣。

「教育與公共服務，是國家的根基，是不可動搖的支柱」。國民黨於臉書發文指出，如果教育倒塌、制度崩壞，國家必將陷入混亂這是最基本、最不容忽視的事實。

國民黨提到，民進黨一直說「年改不能半途而廢」，但國民黨要提醒大家，專業不是消耗品，不能隨意消耗。

國民黨表示，提出「停止繼續調降公教年金所得替代率」，絕不是要停止改革！而是因為過去民進黨八年的改革，到底帶來了什麼？「公教不安、勞工不滿、房價高漲、物價飆升、能源混亂、軍備支出增加這些現實，誰都看得到！」。

國民黨強調，如果年金制度無法永續、人才不敢留下，再多的預算、再多的F-16V，都守不住台灣！

國民黨表示，真正守護台灣，應該從穩固的制度開始，從尊重專業開始。培養出專業人才，才是從根本改變國家防衛能力的真正辦法！

