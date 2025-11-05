「停砍公教年金」拚出委員會 翁曉玲：蔡英文錯誤年改要即時踩煞車

立法院司法及法制委員會今（5）日排審公教年金停砍相關修正草案，司委會召委翁曉玲會前受訪時表示，這兩天一定會將《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》的修正草案送出委員會，她指出，蔡英文政府當年所實施的是錯誤的年改，他們不允許錯誤年改繼續下去，要即時踩煞車。

「公教人員年金改革是一定要推動的！」翁曉玲強調，國民黨已經看到蔡英文政府當時所實施的年改是一個錯誤的年改，他們不允許讓這樣錯誤的年改繼續走下去，要即時踩煞車。她提到，希望今明兩天的法案逐條審查會議都能夠順利進行，並順利出委員會，也希望民進黨的委員們能夠體諒很多基層的公教人員，他們現在真的很辛苦，而且錯誤的年改，對於整個大環境造成很大的不利的影響。

目前傳出藍白黨團已有共識，但國民黨團主張從2024年開始停砍，民眾黨團則主張今年起立即停砍。翁曉玲說明，這部分要等到之後政黨協商時，再來進行更細緻的討論。今天的目標只是希望能夠把所有的相關的法案法條都能做出一個討論完畢，然後能夠送出委員會，後續更多的細節和政策方向，可以到時候再來細談。

翁曉玲進一步表示，民眾黨與國民黨在立場與政策上大致一致，僅有少部分細節不同，相信最後兩黨應該是可以談出一個大家都能夠共同接受的一個決定。

對於民進黨批評修法是「走回頭路」，翁曉玲回應，之前的年改才是走回頭路，它就是一個錯誤的年改，既然是錯誤的，大家還要看到這樣子的年改繼續放任下去嗎？現在是要針對錯誤的年改，然後讓它即時的停止，不要讓後面的影響再繼續擴大。

