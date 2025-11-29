停砍公教年金 拚12月12日三讀

藍白推動停砍公教年金修法，力拚最快12月12日完成三讀。圖為過去群眾走上凱道，表達對政府砍公教退休金的不滿。（本報資料照片）

國民黨、民眾黨推動停砍公教年金修法，力拚年底前完成三讀。據了解，司法及法制委員會已預計12月4日下午召集協商，由於相關草案冷凍期至12月11日，屆時不論協商是否有結論，最快12月12日就可在立法院會中闖關三讀，停止繼續調降公教人員退休所得替代率。

政院︰若通過退撫基金提前用完

前總統蔡英文推動年金改革，從民國107年起公教人員退休所得替代率逐年減少1.5％，引發強烈反彈，國民黨團本會期將「停砍年金案」列為優先法案，立法院司法及法制委員會上月5、6日排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，修法重點包括，修正退休所得替代率自民國113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，以及審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整。

行政院發言人李慧芝表示，如果依照在野黨的提案，114年停止調降退休所得替代率，公、教退撫基金將會提早用完；此外，如果依照在野黨提案，退休金也跟著現職薪水調整頻率和幅度，將對基金財務造成更大缺口。立法院、行政院及考試院應共同維護並持續確保世代正義與維持年金永續。由於相關討論朝野無共識，司委會召委、國民黨立委翁曉玲當時宣布法案審查完竣，將送黨團協商，委員會也於11日正式函送黨團協商，並透露，預計1個月內完成所有協商程序，屆時可送院會二讀、三讀表決，此次修法雖無法完全彌補損失，但至少能「止血」。

藍委嗆綠 別再亂扣反年改帽子

據了解，國民黨已決定12月4日安排黨團協商，開會通知書將於3日送出。由於兩項修法都是在11月11日審查報告製作完後才交付協商，因此起算一個月冷凍期，不論協商是否有結論，最快12月12日就可在立法院會中闖關三讀。

藍委吳宗憲強調，國民黨跟民眾黨支持年改，並沒有「反年改」，此次修法不是要改為年改前的樣子，而是退休所得替代率砍了這麼多年，已經符合公平正義的要求，也是時候應該做法律檢討，請民進黨不要再扣帽說在野黨「反年改」。

所得替代率低於70％ 不能再砍

他認為，政府已經連續多年超徵千億，代表政府財政充足，再加上連年通膨，年金制度本來就要檢討。更重要的是，如果年金制度沒有與時俱進改變，會吸引不到新的人才加入，如果沒有人要當公務員，政府只會愈來愈糟。對於12月是否可能讓停砍公教年金案三讀闖關？國民黨團書記長羅智強說，黨團一貫做法是不會公布期程，但優先法案一個都不會落下，「該處理的時候就會處理」。

民眾黨立委林國成也強調，年金的議題，基本上民眾黨支持停砍但不能走回頭路，停砍合情合理，因為最初年改的時候，考試院就把退休所得替代率訂在70％，現在已經砍到66.5％，應該要停不能再砍，大家也應該坐下來談。

民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，2012年前總統馬英九說「年金改革，今天不做，明天就會後悔。」前民眾黨主席柯文哲2017年也大罵反年改團體「王八蛋」，皆顯示年金改革是不分政黨的共識，也代表年金改革勢在必行。民進黨團11月初就針對反年改法案公布民調，延續年改的支持率近6成，藍白支持者中，國民黨僅46％支持停改、民眾黨僅39％支持停改，在社會高度共識支持年改情況下，藍白難道又要利用立院的人數優勢，將爭議法案暗渡陳倉嗎？

他說，民進黨團會據理力爭，不過黨團是立院少數已為定局，希望行政權，甚至是公民能給予更多力量，一起反對藍白再度為了政治利益強推的爭議法案。