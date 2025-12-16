「停砍公教年金」政院不予覆議！卓榮泰批「《財劃法》覆議爭取說明」連報告都不讓你去...直指：藍白怕人民知道真正的問題

國民黨與民眾黨日前挾國會席次優勢，強推《財劃法》、反年改等高爭議性法案；行政院長卓榮泰昨（15日）宣布，不副署《財劃法》，創憲政首例。而針對藍白聯手「反年改」，卓榮泰今（16日）表態，行政院不會提覆議，「因為《財劃法》上次提覆議爭取說明機會，連報告都不讓你去報告」。

藍白惡修《財劃法》，掏空中央政府財政，且政院所提《財劃法》覆議案本月5日遭立法院否決。根據《自由時報》報導，卓榮泰指出，這次《財劃法》要不要覆議是有經過變化及討論的，「上次覆議的理由是公式錯誤，中央和地方事權沒有分配，且各縣市分配不均，造成345億元發不出去，結果覆議案還是被立法院否決」。

卓榮泰提及，提覆議是要提醒「必須要有所節制，至少讓政院去國會說明，沒想到在野黨變本加厲」。卓榮泰說，按照上次《財劃法》的例子，「決定對年改法案不予覆議」。他說明，當初是相信立法院會有善意，所以才提覆議案，希望避免再度錯誤，但是立法院表現出來的是否決覆議，「連報告都不讓你去報告，這個我真的很難接受！」

卓榮泰批評，「他們怕我們去把事實講清楚，怕人民知道真正的問題，更怕在答詢過程中，我們回答的不是他們想要的」。他直指，按照藍白通過的《財劃法》，明年（2026）要再舉債2646億元支應，造成中央政府預算無法編列，「但在野黨說得很輕鬆」。

卓榮泰指出，中央政府總預算今年8月就送出去，「12月通過的法案（指修惡版《財劃法》），要我去改8月的預算，這哪有可能，施政上也不允許！」卓榮泰表示，就算可以改，「要刪除哪些預算？公共建設、科技或經濟發展、社會福利、防洪治水，有哪一項可以刪？」

最後，卓榮泰強調，政府施政一定是全盤考量，不是把錢發出去就好，「不必解決問題的人，通常是製造最多問題的人」。

