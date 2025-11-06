停砍公教年金 政院：退撫基金恐提前破產 掀現職離退潮

藍白主張停砍公教年金，力拚年底三讀。行政院示警，現在停止調降所得替代率，退撫基金將提前破產；人事總處也指出，現行公教退休金調整有既定機制，若改為隨消費者物價指數（CPI）或現職待遇調整，將使基金承受雙倍負擔，也可能出現「退休金調得比在職多」的不公情形，也會增加現職人員離退誘因。

立法院司法及法制委員會接連兩日審查在野提出的停砍公教年金修法草案，主張停止調降退休年金所得替代率，及退休所得隨消費者物價指數（CPI）調整；公務員年金修法昨已保留送出委員會，今天則是教職人員的修法草案，在野預計一個月冷凍期過後，交付院會表決拚三讀創關。

對此，行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會指出，2018年展開年改以來，政府持續挹注退撫基金，目前已達2590億元，公教退撫基金原訂會在2049、2045年用完；如果現在停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在2042年和2040年用完。

行政院人事行政總處給予福利處長陳素枝補充說明，此次修法也盼月退休金能隨現職人員待遇調整，但現行「退撫法」已有調整機制，若消費者物價指數成長率（CPI）累積達到正負5%時就能啟動調整，每4年也會定期檢討，若要恢復月退休金隨現職調整，就會造成雙重調整機制，也對基金造成雙重負擔，加重財務缺口。

另針對在野期盼月退休金直接按消費者物價指數成長率調整，陳素枝指出，現職人員跟退休人員給予應有不同的制度設計，現職待遇調整除了考慮消費者物價指數，也要考量政府財務負擔、民間薪資水準，及工作辛勞成果展現，種種因素下不見得會每年調整。

她舉例，以2024年為例，去年公教現職人員調薪4％，而當年CPI成長率為5.51％，按照當前提案，退休金就要調5.51％，對現職人員相當不公平，提案不該成立。

陳素枝說，退休人員如果取消停止調降替代率、隨現職待遇調整，退休人員跟現職人員的所得會越來越接近，進而增加現職人員離退誘因，人事總處建議從繳費義務跟累計給付的平衡性來探討問題較為妥適。

