停砍公教年金 立院十二日拚三讀

立法院十一日針對中央政府總預算案、《公職人員選罷法》、《公務人員退休資遣撫卹法》等法案召開黨團協商，立法院長韓國瑜（右）主持會議。

（中央社）

記者王超群、陳柏翰、王誌成∕台北報導

《公務人員退休撫卹條例》、《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等停砍公教年金修法協商冷凍期十二日屆滿，立法院長韓國瑜十一日先後召集朝野協商，但朝野仍無共識。韓國瑜最終裁示，全案送院會處理，最快十二日上演表決大戰。

公教年金改革自二０一八年七月上路，所得替代率規定十年內逐年調降百分之一點五。國民黨、民眾黨分別提出修法版本，主張今年或明年起停止調降；部分藍委並建議比照消費者物價指數調整退休所得，或隨現職人員調薪同步調整。民眾黨團更提出，消費者物價指數累計成長達百分之五時應調整退休金，並強調這是「停砍」而非「恢復原制」。

廣告 廣告

考試院秘書長劉建忻與銓敘部長施能傑則重申，退撫基金因長期「不足額提撥」形成潛藏債務，即便不修法，約於民國一三八年破產；若停止調降所得替代率，將再提前三至四年。他們並警告，不宜讓退休所得隨現職調薪與消費者物價指數雙軌並行，否則可能出現退休者所得高於現職者的情況。

由於協商分歧無法彌合，韓國瑜宣示，全案送交院會處理，最快於十二日進行二、三讀程序。

全教總十一日則提出三項主張，包括「支持停降替代率，保障退休公教人員權益」、「落實公平正義，下階段修法應返還年資補償金」、「要求朝野委員監督政府履行撥補承諾，以確保基金永續」。呼籲朝野全體立委應正視年金改革遺留之制度不公。