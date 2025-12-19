停砍公教年金、藍白踢鐵板 民調：4成8反對、支持者也有3成反對

立法院長韓國瑜在院會敲槌三讀通過年改法案：「公務人員退休撫卹法第37、38、67條條文修正草案。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於藍白在立法院三讀通過停止公教人員年金遞減，台灣民意基金會今（19）日公布民調發現，3成6支持，4成8不贊成。不贊成者比贊成者多 12.2 個百分點。國民黨支持者也有3成不贊成；民眾黨支持者則有3成2不贊成。

台灣民意基金會今日公布「立法院修法停砍公教年金的民意反應」，這是該會 2025 年 12 月全國性民調的一部份。

民調詢問，「立法院上禮拜五（ 12/12）三讀通過停砍公教年金，自2024 年1月1 日起生效，結束蔡英文時代的年金改革。一般說來，您贊不贊成這項修法 ？ 」

結果發現：13.5%非常贊成，22%還算贊成，19.7%不太贊成，27.9%一點也不贊成，10%沒意見，6.8%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成六贊成立法院修法停砍公教年金，四成八不贊成。不贊成者比贊成者多 12.2 個百分點。同時，值得注意的是，強烈反對者多達二成八。

這項發現傳達一個清楚的訊息，那就是，明顯多數國人反對立法院倉促修法停砍公教年金，並回溯到 2024 年 1 月 1 日，中止蔡英文時代的年金改革。這對大力推動這項修法的藍白兩黨而言，是一個壞消息。

進一步分析，有以下幾點值得注意：

首先，從年齡層看，除了 20-24 歲外，其他年齡層皆呈現多數不贊成立法院此次修法停砍公教年金。具體地講，20-24 歲，四成六贊成，二成九不贊成；25-34 歲，三成七贊成，四成九不贊成；35-44 歲，三成一贊成，五成三不贊成；45-54 歲，三成九贊成，四成六不贊成；55-64 歲，三成五贊成，五成二不贊成；65 歲及以上，三成三贊成，四成一不贊成。

第二，從教育背景看，每一種教育類別皆呈現明顯多數或過半數不贊成立法院此次修法停砍公教年金。具體地講，大學及以上教育程度者，三成六贊成，五成不贊成；專科教育程度者，四成贊成，五成不贊成；高中/高職教育程度者，三成九贊成，四成九不贊成；初中/國中教育程度者，二成九贊成，四成四不贊成；小學及以下教育程度者，二成四贊成，三成五不贊成。

第三，從職業背景看，除農民與學生外，其他各行各業皆呈現多數反對立法院此次修法停砍公教年金；此外，值得注意的是，軍公教人員對此並無共識，甚至不贊成者略居多數；箇中原因為何？值得推敲。具體地講，自營商/企業主，三成八贊成，五成不贊成；高階白領人員，三成七贊成，五成四不贊成；基層白領人員，二成八贊成，五成五不贊成；軍公教人員，四成一贊成，四成四不贊成；勞工，三成七贊成，四成二不贊成；農民，三成五贊成，三成三不贊成；學生，四成九贊成，四成一不贊成；家庭主婦，三成七贊成，四成二不贊成；退休人員，三成三贊成，五成不贊成。

第四，從政黨支持傾向看，朝野政黨支持者對此次修法停砍公教年金，看法南轅北轍；此外，值得注意的是，在野黨支持者內部意見並非高度凝聚。具體地講，民進黨支持者，一成五贊成，七成四不贊成；國民黨支持者，五成八贊成，三成不贊成；民眾黨支持者，五成三贊成，三成二不贊成；中性選民，三成九贊成，二成八不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 12 月 15-17 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1077 人，市話 752 人，手機 325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

