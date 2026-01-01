停砍公教年金「退休金繼續扣！」政院跨年前出招反制 反年改大將無奈吐一句

民進等政府推動軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會去（2025）年底三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，行政院在副署法案後，已於趕在元旦休假前前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。緊盯此案進展的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希新的一年今（1）日在臉書分享迎來小孫女的喜悅，表示雖然起床就發現退休金持續縮水，無奈難免，但日子仍要繼續過下去。

《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案去年12月12日三讀通過，軍公教退休團體為此士氣大振。然而，賴政府府院定調採取「副署不執行」的方式因應，行政院長卓榮泰12月26日表示，因憲法法庭已恢復運作，政院副署讓停砍年金法案生效，並聲請釋憲，盼透過憲法程序完成最終裁判；總統賴清德則批示，修法違反憲法第70條，亦剝奪行政院預算提出權，將允聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。

反制立院停砍公教年金 行政院已遞狀聲請釋憲及暫時處分



12月31日跨年夜前，行政院發言人李慧芝表示，停砍公教年金兩部法案違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，未來基金虧損恐轉嫁全民，並讓年改7年的階段性成果前功盡棄。為此，為守護憲法及權力分立的憲政架構，行政院今日已提出釋憲及暫時處分的聲請。

行政院強調，在憲法法庭作出判決前，會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。李來希日前曾在臉書以「張冠李戴的釋憲理由」為題質疑，停止遞減只是年金改革制度「砍多砍少」的問題，國庫沒多花錢，怎就違反預算法與違反憲法呢？他今則在臉書貼出「元但寶寶」照，表示清晨迎來第二個孫女，並恭喜媳婦成功生產，笑稱現在願意生養的人不多了。他也感嘆，起床就發現退休金還在縮水，面對這樣系統性集體無賴的政權，無奈、無助難免，但日子總是要持續的走下去，跌跌撞撞在所難免，喜悅心情中夾雜著哀愁！」

