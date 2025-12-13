停砍公教年金…10年多撥7千億？林憶君曝綠營陰謀：恐嚇性數字

立法院會12日院會三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法部分條文修正草案」與「公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案」。（圖／姚志平攝）

立法院會昨（12）日三讀修正相關條文，確定停砍公教人員的年金，並回溯至2024年。總統賴清德在臉書說重話，強調年改絕對不該走回頭路，否則將付出極為沉痛的代價；對此，民眾黨立委林憶君開嗆民進黨，不要再拿「恐嚇性數字」來欺騙人民。

民進黨昨天在臉書公布一系列藍白法案民調，提到多數民意顯示為「不支持」，在停止公教年改議題上，有超過半數民眾不支持，更示警停砍年金一旦通過，又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補6970億元，等於每人要負擔3萬元。

對此，林憶君昨天在臉書發文指，某位執政黨委員說，在野黨推動「反年金改革」會讓國家在10年內多支出7千億，甚至指控在野黨為了退休軍公教而犧牲國防，但她好奇這7千億到底是怎麼算的？

林憶君拿民眾黨團版本舉例，所得替代率到2025年才停止下降。根據銓敘部今年11月的正式報告，每年只需增加253億元的撥補，占整體人事費用不到2%，就能補足公教人員退休待遇，避免公教報考人數從32萬跌到16萬，造成體系雪崩。

林憶君不滿，民進黨不斷把國防經費與公教待遇拿來比較，「你們的邏輯難道是：國防要一直加、人民待遇可以一直砍？」一味地增加軍備預算，卻壓榨自己的人民，反問：「這真的是負責任的政府嗎？」

林憶君痛批，民進黨一直當矇眼鴕鳥，還希望人民一起埋在沙裡，但民眾黨不會這樣，提出的是「不回溯」的改革方案，不讓制度再次倒退。她透露民眾黨版本很清楚，「所得替代率，年資35年為66%，年資15年僅36%」，既合理、也公平，強調和人民站在一起，對抗通膨、拒絕政府翻臉不認人。

