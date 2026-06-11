停砍公教年金「8月補發差額」？行政院：將待憲法法庭決定做行政依據

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記者盧素梅／台北報導

行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）

立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」等相關法案，銓敘部近日表示，去年12月28日至今年7月31日應補發退休金差額，最遲今年8月1日補發完成。至於行政院有無要編列補發停砍年金的預算？行政院發言人李慧芝今（11）日回應，行政院目前還沒有收到考試院任何公文。她強調，行政院尊重考試院，不過目前法案仍在釋憲程序中，希望憲法法庭盡速做出決定，做為行政的依據。

立法院去年12月三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》及《公務人員退休資遣撫卹法》等攸關自民國113年起停砍年金相關法案，經總統府公告生效後，行政院、考試院、民進黨立院黨團等陸續聲請釋憲。其中，退休公務人員部分，銓敘部近日表示，退撫法修法條文未指定生效日期，因此依法應自民國114年12月28日生效，去年12月28日至今年7月31日應補發退休金差額，最遲今年8月1日補發完成。

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對此，李慧芝在院會後記者會上回應，對於公務人員退休資遣撫卹辦法，政府過去提出年金改革，司法院大法官2019年就確認年改方向合憲，去年卻在立法院要求下，重新修改法案，年改調整將大幅增加政府支出。她說，行政院尊重考試院，但目前法案仍在釋憲程序當中，希望憲法法庭儘速做出決定，作為行政執行依據。

李慧芝指出，政府持續照顧軍公教立場不變，從2016年4度為軍公教人員加薪，軍人待遇部分，2025年就陸續調增國軍5項加給，年增經費146億元，志願役加給增幅最高50％，戰鬥部隊加給增幅140％。



李慧芝並指出，有關軍人待遇條例、警察人事條例，行政院長卓榮泰先前已說明，政府重視軍公教待遇制度以及福利支持，未來會在體制健全、法治完備、公平衡平原則下，持續檢討精進，也有請國防部就現行軍人待遇加給福利措施，以及未來強化事項，提出相關檢討，警察人事也請相關機關在符合體制法治下，持續與立法院溝通、協商，尋找可行方案，也會研議更加合理反映物價的待遇調整方式，貼近公務體系實際運作加給的調整方案。

媒體追問，行政院有無要編列補發停砍年金的預算？李慧芝回應，行政院目前還沒有收到考試院任何公文，退休教師部分，教育部有收到銓敘部的公文，但行政院還沒有收到。希望憲法法庭能儘速做出裁決，作為行政院執行的依據。

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