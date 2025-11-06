停砍公教年金2草案 12月拚三讀

立法院司法及法制委員會6日審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案並完成初審，國民黨立委手持標語表達訴求。（姚志平攝）

在野黨推動停砍公教年金案再下一城！繼5日初審通過公務員停砍年金法案後，立法院司法及法制委員會6日再把公立學校教職員部分送出委員會，將送黨團協商處理。國民黨團總召傅崐萁表示，2項草案會請立法院長韓國瑜召開朝野協商，最快12月拚三讀。

立法院司委會5日先排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，在開放朝野立委發言，並經過逐條討論後，全案保留交黨團協商；昨天朝野繼續針對《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》展開攻防，最終在野以人數優勢，逐條保留送出委員會，將交付朝野協商。

司委會召委、國民黨立委翁曉玲表示，公教退撫涉及所得替代率及退休金隨物價指數調整等條文，已順利送出委員會，預計1個月內完成所有協商程序，屆時可送院會二讀、三讀表決，此次修法雖無法完全彌補損失，但至少能「止血」，讓錯誤年改政策不再擴大傷害。除了保障公教人員福利之外，下一個維權重點將是勞工權益與福利。

針對在野黨聯手停砍公教年金，台灣經濟民主連合昨在立法院群賢樓前演出行動劇，抗議藍白不顧退休金低於最低生活費標準的老農、退休勞工等退休族群，並喊話要先讓老年退休經濟安全保障至少達8000元，再提年改修正。

傅崐萁指出，民進黨當年粗暴推動年金改革，不僅違背政府的信賴保護原則，連勞保年金改革、7年後檢討等2大承諾，至今皆無履行；民進黨當初以財政困難為由年改，但近4年政府稅收超徵達1兆8000多億元，政府既無財政顧慮，所得替代率也已砍到7成以下，應該讓制度改革回歸平衡。