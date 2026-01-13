停砍公教年金35萬人被溢扣？她曝金額恐逾40億元：審定要半年根本假議題

停砍公教年金案爭議持續延燒，針對去（2025）年底在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，行政院及考試院先後遞狀聲請釋憲及暫時處分，引發退休退休軍公教團體不滿。對此砲轟「考試院果然與行政院沆瀣一氣」的國民黨立委翁曉玲，12日上午在立法院司法委員會召開「公教警消退休金改革法案之具體執行措施」會議，會後她直指政府減退休金等刻薄軍公教警消的惡劣行徑， 有朝一日且必將遭到人民重重回擊。

2025年12月中旬，立法院會三讀通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自2024年提前停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。行政院趕在2025年末提出釋憲聲請後，考試院8日發出聲明表示，修正案將使退撫基金提前用罄，破壞退撫基金永續經營，違背世代正義與公益原則，也使考試院難以順遂推行憲定職掌，決議依憲訴法第47條及第43條規定提出釋憲及暫時處分的聲請。

停砍年金專報 翁曉玲： 重新核發耗時半年是假議題 ​

立法院司委會召開「公教警消退休金改革法案之具體執行措施」會議，召委翁曉玲12日在臉書指出，考試院、銓敘部、教育部、人事總處、內政部等與會機關如出一轍，首先停砍公教退休金法案雖已在去年12月28日公布施行，但銓敘部、教育部仍會繼續扣減公教人員的退休金，直到大法官作出憲法判決；再者，銓敘部、教育部稱重新核發審定函需要半年，但她認為這是假議題，回到前項所述，只要大法官沒作出憲法判決，部會是不會發給新審定函的。

​ 翁曉玲：溢扣退休金差額達40至50億元 ​



翁曉玲直指， 賴政府無視法條敘明回溯的規定，仍執意沒收2023、2024年兩年度溢扣的退休金差額，約影響35萬名公教人員的退休金，金額約40至50億元。她批評考試院、銓敘部宣稱重發審定函作業複雜、須要開發新系統、又情勒說退輔司同仁很辛苦，捨不得他們加班等，但這些都只是推託之詞，試問僅是短短一行的退休金審定函「退休金為：本俸×2×所得替代率（2023年為準）」何須要花費180天處理，何況2023年早已發過退休金了，本俸、所得替代率和計算公式都沒變，重新核發新審定函有何複雜之處？

翁曉玲表示，為此她請教資工系的學生，以前述作業程序來說，只要寫個程式、跑個系統，短短幾天就可以處理完，技術上根本不是問題，怎麼到了銓敘部、教育部手上就要花上180天？即便用電腦文書謄寫，也不用花這麼長的時間。文末，她批評，考試院、銓敘部與行政院長卓榮泰是一丘之貉，同屬「不守法」、「不執行」同一掛官僚， 同為總統賴清德意志的執行者，拒編軍人加給、警消退休金預算，這樣繼續砍減公教退休金等刻薄軍公教警消的惡劣行徑， 人民看的一清二楚，有朝一日且必將遭到人民重重的回擊。

