停砍公教年金8月補差額 政院盼憲法法庭儘速裁決

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院由發言人李慧芝主持院會後記者會。（張薷攝）

立法院會去年三讀通過停砍公務人員與公教人員年金相關法案，考試院銓敘部近日指公務人員補發年金，最晚今年8月1日完成補發。對於公教人員是否跟進，行政院發言人李慧芝重申，行政院沒有收到考試院的任何公文，希望憲法法庭能夠盡速做出裁決，作為他們行政上執行的依據。

在國民黨與民眾黨多數席次支持下，立法院去年12月12日完成《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正，停止原定逐年調降的所得替代率，而在賴清德總統公布後，行政院與考試院同步聲請釋憲。

廣告 廣告

銓敘部半年系統調整後，6月8、9日陸續發出公文，將退休公教月退金統一依重審結果發放，而114年12月28日至115年7月31日應補發的差額，最晚今年8月1日完成補發。

李慧芝表示，對於公務人員退休資遣撫卹辦法，政府過去提出年金改革，司法院大法官在2019年就確認年改方向是合憲，去年卻在立法院要求下重新修改法案，年改調整將大幅增加政府支出。李說，行政院尊重考試院的定權，但目前法案仍在釋憲程序當中，希望憲法法庭儘速做出決定，作為行政執行依據。

李慧芝強調，政府持續照顧軍公教立場不變，從2016年4度為軍公教人員加薪，軍人待遇部分，2025年就陸續調增國軍5項加給，年增經費146億元，志願役加給增幅最高50％，戰鬥部隊加給增幅140％。

李慧芝表示，有關軍人待遇條例、警察人事條例，行政院長卓榮泰先前已說明，政府重視軍公教待遇制度與福利支持，未來會在體制健全、法治完備、公平衡平原則下，持續檢討精進。

李慧芝表示，卓榮泰也指示國防部就現行軍人待遇加給福利措施，以及未來強化事項，提出更完整檢討，警察人事也請相關機關在符合體制法治下，持續與立法院溝通協商，尋找可行方案，也會研議更加合理反映物價的待遇調整方式，貼近公務體系實際運作加給的調整方案。

針對行政院有無要編列補發停砍年金的預算，而教育部是否會跟進補發作法一併處理？李慧芝僅說，行政院目前還沒有收到考試院任何公文，退休教師部分，教育部有收到銓敘部的公文，但行政院還沒有收到，並重申希望憲法法庭能儘速做出裁決，作為行政院執行的依據。

【看原文連結】