停砍公教年金8/1前補差額？行政院：盼憲法法庭儘速裁決

對於補發停砍公教年金一事，行政院發言人李慧芝（中）今表示，希望憲法法庭盡速做出裁決，作為他們行政執行的依據。（圖／李文馨攝）

立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，銓敘部近日表示，去年12月28日至今年7月31日應補發退休金差額，最遲今年8月1日補發完成。行政院發言人李慧芝今（11日）表示，行政院沒有收到考試院的任何公文，希望憲法法庭能夠盡速做出裁決，作為他們行政上執行的依據。

立法院會去年12月三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正案，自民國113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。行政院、考試院與民進黨立法院黨團皆已向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

廣告 廣告

李慧芝今天主持院會後記者會受訪表示，政府過去提出的年金改革，司法院大法官在2019年時就已經做出解釋，確認年改的方向是合憲的，但在立法院的要求下重新修改法案。立法院對於年改所做的調整，會大幅增加政府的支出，「我們尊重考試院的審定權」，目前這個法案是在釋憲的程序當中，「希望憲法法庭能盡速做出決定，作為我們行政上執行的依據。」

李慧芝指出，政府持續照顧軍公教的立場是絕對不會改變，從2016年起已經累計4次為軍公教人員加薪。在軍人待遇部分，在2025年，去年陸續調增了國軍的5項加給，年增經費到146億元；另外，志願役的加給增幅最高到50%，戰鬥部隊的加給增幅最高到140%。

李慧芝指出，有關《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》的部分，院長卓榮泰已經表示過，政府非常重視軍公教同仁的待遇、制度，還有福利的支持，未來會在體制健全、法制完備，以及公平衡平原則之下來持續檢討精進。

李慧芝提到，卓榮泰也有指示國防部，就現行軍人的待遇、加給與福利措施，還有未來應該要強化的事項，提出更完整具體的檢討。在警察人員人事的部分，也請相關機關在符合體制還有法制的原則之下，持續跟立法院來溝通協商，尋找可行的方案。她強調，行政院也會研議更加合理反應物價的待遇調整方式，更貼近公務體系實際運作的專業加給的調整方案。

媒體追問，銓敘部說最遲8月1號補發完成，考試院是否已經跟行政院溝通？行政院是否會編列這筆預算？教育部是否會跟進一併處理？李慧芝回應，行政院沒有收到考試院的任何公文，同時重申，希望憲法法庭能夠盡速做出裁決，作為政院行政上執行的依據。



回到原文

更多鏡報報導

立法院通過停砍年金案 行政院表態「副署但不執行」：將聲請釋憲

藍白出手停砍公教年金 柯建銘今領軍民進黨團聲請釋憲、暫時處分

總統今批示公布「停砍年金案」 行政院聲請釋憲及暫時處分

黃山料爆料陳玉珍30歲追愛自家叔叔！闖進家裡喊小名 網友讚嘆：這篇最有料